Общество

Вести.RuВести.RuЧто изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Индексация коснётся тех, кому не подняли зарплату в рамках майских указов президента 2012 года. Запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях Вступают в силу изменения в правилах противопожарной безопасности.
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В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

Lenta.ru17:31

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

РЕН ТВ17:01

Опрос выявил скепсис по поводу ограничений разводить огонь на балконе

REGNUMвчера в 20:49

«Прощай, балкон». Евгения Зобнина последний раз пожарила шашлык в многоэтажке, вот что из этого вышло

Дождь15:59

Курение на балконе: как избежать пожара?

МИР 2411:35

Пока можно покурить и оправиться. Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 23:02

В России вступают в силу новые правила, запрещающие использовать открытый огонь на балконе

ТАСС17:10
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Происшествия

Актеру Устинову заменили реальный срок условным

Lenta.ru 05:33
Футбол

Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»

Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
Спорт-Экспресс 13:15
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
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Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

РИА Новости 10:19
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Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи

«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 09:28
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Шоу-бизнес

Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина

После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал вчера в 10:22
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Кино

Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom

REGNUM 08:14
Энергетика

Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee 02:30
Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве

«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Культура

На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»

Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Шоу-бизнес

Тома Круза заметили в киевском метро

Отмечается, что украины смогли увидеть актера на станции метро "Золотые ворота". Уточняется, что Круз был окружен охраной.
Газета.Ru 19:14
Здоровье

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина

На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Авто

Geely построит завод для производства летающих автомобилей

Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
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Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Общество

Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже

Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Музыка

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
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