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Курьер. Среда. Бердск
Курьер. Среда. Бердск

Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года

Пенсии россиян проиндексируют Размер пенсии по старости увеличится с 1 января 2021-го на 6,3% и достигнет отметки в 17 443 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии гражданина по старости будет составлять в следующем году 6044,48 руб.В источнике
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Курьер. Среда. Бердск

Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:20
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с января 2021 года

ТАСС27 декабря в 16:01
VSE42.RU

Увеличение соцвыплат, индексация пенсий и налог для богатых: какие изменения ждут россиян в 2021 году

VSE42.RU27 декабря в 21:59
Бийский рабочий

Какие законы вступят в силу в январе 2021 года

Бийский рабочий27 декабря в 21:17
ТИА Острова

Какие законы вступают в силу в январе

ТИА Острова27 декабря в 19:32
Медиа 73

Важное для всех! Какие законы вступают в силу в январе

Медиа 7327 декабря в 18:17
Телеканал 360°

Рост пенсий, новые штрафы и маркировка товаров. Что изменится в жизни россиян с 1 января

Телеканал 360°28 декабря в 01:00

Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
Ведомости02:18

Присяжные признали виновным срочника Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

В понедельник, 28 декабря, присяжные заседатели во признали виновным солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, открывшего огонь по сослуживцам в одной из войсковых частей Забайкальского крае осенью 2019 года.
Форпост Северо-Запад28 декабря в 05:34

Гранада — Валенсия 2:1

«Гранада» обыграла «Валенсию» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:1. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.
Спорт-Экспрессвчера в 12:57

Арбитр Назаров не будет допущен до матчей РПЛ из-за своего поведения на матче «Спартака»

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», РФС принял такое решение в связи с работой 42-летнего арбитра в матче 29-го тура между «Спартаком» и «Ахматом», который закончился со счетом 3:0.
CT news28 декабря в 07:57