Пенсии россиян проиндексируют Размер пенсии по старости увеличится с 1 января 2021-го на 6,3% и достигнет отметки в 17 443 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии гражданина по старости будет составлять в следующем году 6044,48 руб.

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