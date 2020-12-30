Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года
Пенсии россиян проиндексируют Размер пенсии по старости увеличится с 1 января 2021-го на 6,3% и достигнет отметки в 17 443 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии гражданина по старости будет составлять в следующем году 6044,48 руб.В источнике
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Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года
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