Экономика

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Акцизы на вино повысят С начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов. Если раньше она облагалась налогом по льготной ставке, то с января 2020 ставку унифицируют для российских и зарубежных производителей.
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Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

ТАСС26 декабря в 16:01

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Известия16:02

Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?

АМИТЕЛ26 декабря в 19:56

Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия

Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

ФАН11:17

Что изменится в жизни петербуржцев с 1 января

Мойка7827 декабря в 07:03

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года из-за новых законов

Невские Новостивчера в 01:43
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Происшествия

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

РИА Новости 21:49
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Телец лучше всего уживется с собакой, не требующей неустанного внимания с его стороны: фландрским бувье, энтлебухером или зенненхундом.
Стерлеград 23:00
Общество

Владимир Путин одобрил повышение МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда.
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Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 11:08
Экономика

Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Ростех" занимаются рассмотрением вопроса создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке.
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Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Политика

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 01:12
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
REGNUM вчера в 06:25
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

В Гдовском районе Псковской области перевернулся автобус, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает в понедельник, 30 декабря, РЕН ТВ.
Известия 21:23
Хоккей

«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера

Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.
Газета.Ru 16:36
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву», Гусев и Анисимов забили по голу

Sportbox.RU 19:40
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Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
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Культура

Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова

В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Piter.tv 08:33
Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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Общество

В Британии мужчина-трансгендер родил ребенка от женщины-трансгендера

RuNews24.ru 19:34
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре под Иркутском

РЕН ТВ 00:41
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС 05:15
Происшествия

Мужчина с мачете напал на синагогу в Нью-Йорке, пятеро ранены

Мужчина с мачете напал на прихожан синагоги в штате Нью-Йорк в ночь на воскресенье. Не менее пяти человек пострадали.
РЕН ТВ вчера в 23:23
Футбол

Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».
Бомбардир.ру 04:41
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Происшествия

Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
RT на русском 21:04
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
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Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
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Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
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Равшана Куркова, Никита Ефремов, Ростислав Хаит и Екатерина Шпица побеседовали с Ella Original о детях и взрослении на премьере «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Напомним, премьера мультипликационной картины "Иван Царевич и Серый Волк 4" состоялась 22 декабря в Москве в киноцентре Каро 11 Октябрь.
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Финны разгромили сборную Казахстана в рамках МЧМ-2020

Сборная Финляндии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
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Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
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Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

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