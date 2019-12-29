Экономика

ИзвестияИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
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Что изменится в жизни петербуржцев с 1 января

Мойка7827 декабря в 07:03

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

ФАНвчера в 11:17

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года из-за новых законов

Невские Новости28 декабря в 01:43

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Известиявчера в 16:02

Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия

Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17

Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?

АМИТЕЛ26 декабря в 19:56

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

ТАСС26 декабря в 16:01
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

Российская газета вчера в 23:22
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Политика

Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
RT на русском вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия

МВД Казахстана обнародовало версии катастрофы самолёта в Алма-Ате

Ведомство разрабатывает три версии катастрофы самолёта в Алма-Ате.
REGNUM вчера в 23:58
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на месторождении

Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Уральский меридиан вчера в 23:59
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске не подтвердились

REGNUM вчера в 23:19
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне сами смогут выбирать вариант получения информации о положенных льготах, текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Life.ru 28 декабря в 13:36
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
Общество

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском вчера в 13:40
Общество

Россиянам разъяснили детали новых правил регистрации автомобилей

Напомним, что 26 декабря Дмитрий Медведев подписал указ о новых правилах регистрации автомобиля, которые вступят в силу 1 января 2020 года.
Online47.ru 27 декабря в 19:10
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 10:46
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на молодёжном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 1:3.
REGNUM 00:24
Политика

Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи

Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Красная весна вчера в 14:52
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе

РБК вчера в 15:25
Экономика

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском вчера в 14:59
Армия и оружие

Русский Дед Мороз в камуфляже шагает по Сирии: Армия России впечатляет арабов

Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с персонажами любимых сказок, все вместе позвали Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.
Rusvesna.su 28 декабря в 19:45
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Футбол

Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
РБК вчера в 18:40
Транспорт

Китай открыл скоростную железную дорогу в рамках подготовки к ОИ-2022

Известия вчера в 22:56
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия вчера в 09:33
Происшествия

В массовом ДТП в Ростове погибли два человека

Вчера, 29 декабря, около 23:15 на улице Российской в Ростове в массовом ДТП погибли два человека, еще пять госпитализированы, сообщает главное управление МВД региона.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 23:59
Происшествия

Взрывная тишина: фильм о трагедии в Магнитогорске, причины которой замалчивают целый год

Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости вчера в 20:04
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 27 декабря в 10:29
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

Soccer.ru вчера в 14:50
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