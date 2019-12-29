Экономика
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
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Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
Общество
Странные Львы, неторопливые Овны и злые Козероги. Гороскоп на 30 декабря
Овен Сегодня вам некуда торопиться, все и везде успеется и без этого.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Культура
Кристина Асмус примерила роль школьницы в новом клипе Егора Крида
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в новом клипе певца Егора Крида.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России
Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Здоровье
В России введут жесткие ограничения для электронных сигарет и кальянов
Электронные сигареты и различные устройства для выпаривания смесей окончательно приравняют к сигаретам.
Армия и оружие
«Армата» стала первым танком с туалетом по требованию генералов
Британское издание The Mirror рассказало, что туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» появился по требованию генералов.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Футбол
Златан Ибрагимович перешёл в «Милан»
Гаджеты
Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone
Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Политика
Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных в рамках обмена
В ЛНР уточнили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на обвинения Охлобыстина, сравнив его с быдлом
Модель Алёна Водонаева заявила, что Иван Охлобыстин напоминает ей "типичное быдло" из-за того, что тот назвал её проституткой.
Футбол
«Рейнджерс» впервые в нынешнем сезоне обыграл «Селтик»
Матч 21-го тура шотландской премьер-лиги Селтик Рейнджерс завершился со счетом 1:2.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Армия и оружие
В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции
Сообщается, что турецкие военные атаковали позиции сирийских военнослужащих, открыв по ним артиллерийский огонь, передает ТАСС.
Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.