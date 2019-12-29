Экономика

ИзвестияИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
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Новые законы с 1 января 2020 года в России: что изменится

Интересная Россия27 декабря в 05:07

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Известия16:02

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

ФАН11:17

Что изменится с 2020 года

ВашГород.ру12:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли двое детей

В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
RT на русском 03:32
Общество

Странные Львы, неторопливые Овны и злые Козероги. Гороскоп на 30 декабря

Овен Сегодня вам некуда торопиться, все и везде успеется и без этого.
РИА Сахалин-Курилы 13:00
Происшествия

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
РБК 05:43
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 27 декабря в 11:41
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Evo-rus.com 27 декабря в 07:56
Хоккей

Сборная Казахстана разгромно уступила Финляндии на МЧМ-2020

ГЛАС.RU 11:52
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru вчера в 05:54
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
ТАСС 16:31
Культура

Кристина Асмус примерила роль школьницы в новом клипе Егора Крида

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в новом клипе певца Егора Крида.
Peterburg2.ru 14:29
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 07:06
Здоровье

В России введут жесткие ограничения для электронных сигарет и кальянов

Электронные сигареты и различные устройства для выпаривания смесей окончательно приравняют к сигаретам.
Pressa40 вчера в 10:40
Армия и оружие

«Армата» стала первым танком с туалетом по требованию генералов

Британское издание The Mirror рассказало, что туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» появился по требованию генералов.
Ferra 12:02
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Футбол

Златан Ибрагимович перешёл в «Милан»

Говорит Москва 27 декабря в 23:08
Гаджеты

Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone

Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
iReactor 18:28
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 09:54
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
Российская газета 15:38
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Известия 15:16
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Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных в рамках обмена

В ЛНР уточнили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек.
Взгляд.ру 07:15
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Водонаева ответила на обвинения Охлобыстина, сравнив его с быдлом

Модель Алёна Водонаева заявила, что Иван Охлобыстин напоминает ей "типичное быдло" из-за того, что тот назвал её проституткой.
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«Рейнджерс» впервые в нынешнем сезоне обыграл «Селтик»

Матч 21-го тура шотландской премьер-лиги Селтик Рейнджерс завершился со счетом 1:2.
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Общество

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 10:46
Армия и оружие

В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции

Сообщается, что турецкие военные атаковали позиции сирийских военнослужащих, открыв по ним артиллерийский огонь, передает ТАСС.
Вести.Ru 17:29
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Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial

Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
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