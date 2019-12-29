С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Происшествия На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.

Экономика «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Технологии В России приложение Mir Pay появится на смартфонах Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Армия и оружие Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).

Общество МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве "По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута» Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

Происшествия Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.