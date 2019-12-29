Экономика

ФАНФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца. В среднем рост страховых пенсий произойдет на одну тысячу рублей.
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Главные законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2020 года

Народные новости02:40

Детские пособия в 2020 году. Инфографика

ФАН02:39

Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия

Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Известиявчера в 16:02

Что изменится в жизни петербуржцев с 1 января

Мойка7827 декабря в 07:03

Индексация пенсий и новые детские пособия ждут россиян в 2020 году

Политическая Экспертиза01:46

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

ТАСС26 декабря в 16:01
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Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Происшествия

В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
РБК 08:19
Баскетбол

Леброн Джеймс планирует сыграть в матче с «Далласом»

Sports.ru вчера в 12:03
Происшествия

Полицейский сломал череп жительнице Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина рассказала, что сотрудник полиции в звании капитана избил её и сломал череп.
News.ru 07:06
Кино

Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники

Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Политическая Экспертиза 03:11
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей

Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
Радио Комсомольская правда вчера в 19:07
Общество

Бразильский журналист удивился русской кухне

Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Российская газета 04:34
Происшествия

Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
ТАСС 04:20
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

News-24.ru 28 декабря в 05:24
Политика

Володин объяснил, в каком случае Россия откажется от участия в ПАСЕ

Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации.
ФАН 03:24
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Футбол

Куртуа: «Уход Наваса помог мне»

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением о вратаре ПСЖ Кейлоре Навасе:Он был моим одноклубником, между нами нормальные отношения.
Soccer.ru 07:20
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Discover24 02:23
Общество

В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
РИА Новости 06:35
Политика

Захарова объяснила вызов посла России в МИД Польши

По словам Захаровой, вызов российского посла в МИД Польши является дипломатической рутиной, но вызывает вопрос то, какие цели преследует польская сторона.
Rambler News Service 01:08
Экономика

Мантуров назвал сроки повторной индексации утильсбора на автомобили

Правительство России планирует повторно проиндексировать утилизационный сбор на автомобили в 2021 или 2022 году.
Известия 07:33
Футбол

Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
РБК вчера в 18:40
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА

Газета.Ru вчера в 06:22
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com.
Коммерсантъ 06:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Экономика

Антипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ 05:51
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru 27 декабря в 14:45
Происшествия

Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы

Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Piter.tv 07:02
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