Экономика
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
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Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?
АМИТЕЛ26 декабря в 19:56
Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия
Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17
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