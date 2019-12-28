С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Политика Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».

Происшествия Пожар на территории строящейся котельной на Сахалине потушен Пожарные ликвидировали возгорание на территории строящейся котельной в селе Восток Поронайского района на Сахалине, его площадь составила 350 кв. метров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

Культура Анджей Сапковский стал самым популярным автором на Amazon Сериал «Ведьмак», первый сезон которого недавно вышел на Netflix, получил довольно противоречивые отзывы от критиков, однако это не помешало зрителям, которые всерьёз заинтересовалось вселенной.

Гаджеты Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.

Общество В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Общество Томенко назначил «промышленного» вице-губернатора Алтайского края "Стремится быть ближе к народу": Виктор Томенко вошел в топ губернаторов в соцсетях Глава Алтайского края занял четвертое место в списке Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ.

Общество В КНР изменившего ДНК эмбриона ученого приговорили к трем годам тюрьмы Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого страны Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы за модификацию генома эмбрионов человека и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.).

Гаджеты Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel Google Pixel Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в начале декабря сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили отметку в 10 миллионов штук менее чем за три месяца.

Экономика Сын генпрокурора Чайки занялся инжинирингом с ВЭБ.РФ В сообщении госкорпорации приводятся слова Чайки о том, что этим проектом он и руководство ВЭБ.РФ занимался около года.