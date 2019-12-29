Общество

ФАНФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
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с чего всё началось

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.
ТАСС26 декабря в 16:01

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Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия

Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17

Рост материнского капитала и электронные трудовые книжки: что ждет россиян в 2020 году

Вести.Ru02:05

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

ФАНвчера в 11:17

Что изменится в жизни петербуржцев с 1 января

Мойка7827 декабря в 07:03

Главные законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2020 года

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Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?

АМИТЕЛ26 декабря в 19:56

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

ТАСС26 декабря в 16:01
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В Якутии 51 человек заболел корью

По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
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Общество

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
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The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна

В The Witcher 3: Wild Hunt 29 декабря одновременно играл 94 651 пользователь Steam.
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Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

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Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
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Дабл-даблом отметился форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс. В его коллекции – 13 очков, 6 подборов и 13 передач.
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Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

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Зеленский поменял бы сто «беркутовцев» на одного разведчика

Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которых обвиняли в стрельбе по участникам протестных акций 2014 года, стали участниками обмена пленными по политическим мотивам.
Ридус вчера в 16:16
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
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Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Российская газета 00:45
Происшествия

МВД завершило следствие по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Следствие по делу аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в хулиганстве по мотивам политической ненависти, завершилось.
Дождь 03:29
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
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Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Происшествия

В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
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Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
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Космос

Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры

Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.
News.ru 27 декабря в 04:39
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Общество

Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год

По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
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На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка

РИА Новости 00:43
Общество

МЧС напомнило о правилах безопасности при использовании петард

При использовании пиротехники необходимо строго соблюдать правила безопасности, заявил ТАСС начальник пресс-службы подмосковного МЧС Федор Польшин.
Коммерсантъ 02:42
Общество

«Медуза»: дело против одного из основателей рунета Солдатова возбудили по заявлению чиновника Кремля

Уголовное дело против бывшего замминистра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению одного из кремлевских чиновников, сообщает «Медуза».
Медиазона 02:04
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Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Росбалт вчера в 17:11
Общество

Егор Луковников возглавит молодежную политику Иркутской области

Бывший руководитель молодежной политики города Братска, в последнее время - председатель комитета по управлению Падунским районом города Братска Егор Луковников назначен и.о. министра по молодежной политике Иркутской области.
Глагол. Иркутское обозрение 02:03
Общество

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
ПРАЙМ вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
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Сборная России в пятый раз подряд проиграла США на МЧМ

Чемпионат вчера в 15:36
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