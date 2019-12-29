Общество
ФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
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с чего всё началось
С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.ТАСС26 декабря в 16:01
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Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия
Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17
Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?
АМИТЕЛ26 декабря в 19:56
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В Якутии 51 человек заболел корью
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Общество
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
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Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Баскетбол
Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»
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Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Политика
Зеленский поменял бы сто «беркутовцев» на одного разведчика
Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которых обвиняли в стрельбе по участникам протестных акций 2014 года, стали участниками обмена пленными по политическим мотивам.
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
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Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
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Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Происшествия
МВД завершило следствие по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова
Следствие по делу аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в хулиганстве по мотивам политической ненависти, завершилось.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Политика
Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Космос
Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры
Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Общество
Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Общество
МЧС напомнило о правилах безопасности при использовании петард
При использовании пиротехники необходимо строго соблюдать правила безопасности, заявил ТАСС начальник пресс-службы подмосковного МЧС Федор Польшин.
Общество
«Медуза»: дело против одного из основателей рунета Солдатова возбудили по заявлению чиновника Кремля
Уголовное дело против бывшего замминистра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению одного из кремлевских чиновников, сообщает «Медуза».
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами
Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Общество
Егор Луковников возглавит молодежную политику Иркутской области
Бывший руководитель молодежной политики города Братска, в последнее время - председатель комитета по управлению Падунским районом города Братска Егор Луковников назначен и.о. министра по молодежной политике Иркутской области.
Общество
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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