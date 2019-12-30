Экономика

ФАНФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца. В среднем рост страховых пенсий произойдет на одну тысячу рублей.
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Неработающим пенсионерам увеличат пенсию на 6,6% с 1 января

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В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

Известиявчера в 07:36

Колымчанам выплатят пенсии в повышенном размере 30-31 декабря

Магаданская правда27 декабря в 23:07
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