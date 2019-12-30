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Происшествия «Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

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Авто Что изменится в России c 1 января 2020 года Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.

Происшествия На пляже в Майами нашли тело российского пилота На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

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