Экономика
ФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца. В среднем рост страховых пенсий произойдет на одну тысячу рублей.
Читать в источнике
Оценить267
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Гаджеты
Samsung представил новую версию смартфона Galaxy A30s
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Политика
Россия и Украина подписали договор о газовом транзите
Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Спорт
Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом
По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Театры
Биография будущего худрука «Современника» Виктора Рыжакова
30 декабря 2019 года стало известно, что новым художественным руководителем Московского театра "Современник" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков.
Футбол
Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»
Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Футбол
ФИФА может изменить правила офсайда
Правила футбола, связанные с определением офсайда, могут быть изменены, сообщает The Times.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Происшествия
Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств
Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Политика
«Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине
«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Авто
Что изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Происшествия
Московская полиция задержала около 30 человек на Тверской улице в столице
Как пишет сайт "ОВД-Инфо", всех задержанных везут в ОВД города "Троицкий" в новой Москве.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.