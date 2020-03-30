Коронавирус
РБКЧто изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Политика
Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США
По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США.
Игры
Продажи Terraria достигли 30 млн копий — лучше всего игра показала себя на ПК
Разработчики из американской студии Re-Logic на официальном форуме Terraria объявили, что суммарные продажи приключенческой песочницы достигли внушительных 30 млн экземпляров.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
Общество
МВД Украины больше не даст разрешение на рейсы для эвакуации украинцев
Министерство внутренних дел Украины больше не даст согласие на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, заявил глава МВД Арсен Аваков.
Общество
В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
Пиковый спрос на продукты в России пройден
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья
Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Общество
В Германии число больных коронавирусом превысило 67 тысяч
Немецкий Институт Роберта Коха, входящий в структуру местного Министерства здравоохранения, сообщает о том, что число заболевших коронавирусом COVID-19 в Германии превысило 67 тысяч человек.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В Северной Осетии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
Владикавказ, 1 апреля 2020, 07:56 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Северной Осетии, 1 апреля сообщил глава республики Вячеслав Битаров на странице в Instagram.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Авто
Subaru приостановит производство в Японии из-за коронавируса
Общество
На Дону ввели режим всеобщей изоляции
В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Экономика
МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей
МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.