Коронавирус

РБКРБКЧто изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Изменения в жизни россиян с 1 апреля: индексация пенсий, ипотека и денежные переводы в период пандемии коронавируса, новые пособия по безработице

URA.Ruвчера в 18:23

Законы, вступающие в силу в апреле

Парламентская газета29 марта в 17:00

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБКвчера в 17:00
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Политика

Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США

По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США.
Российская газета 02:22
Игры

Продажи Terraria достигли 30 млн копий — лучше всего игра показала себя на ПК

Разработчики из американской студии Re-Logic на официальном форуме Terraria объявили, что суммарные продажи приключенческой песочницы достигли внушительных 30 млн экземпляров.
3DNews 02:44
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Общество

МВД Украины больше не даст разрешение на рейсы для эвакуации украинцев

Министерство внутренних дел Украины больше не даст согласие на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, заявил глава МВД Арсен Аваков.
РИА Новости 02:28
Общество

В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Кубань 24 вчера в 05:09
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Газета.Ru вчера в 05:35
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Газета.Ru 02:15
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Вести.Ru вчера в 06:24
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

В Германии число больных коронавирусом превысило 67 тысяч

Немецкий Институт Роберта Коха, входящий в структуру местного Министерства здравоохранения, сообщает о том, что число заболевших коронавирусом COVID-19 в Германии превысило 67 тысяч человек.
Свободная Пресса 02:11
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В Северной Осетии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Владикавказ, 1 апреля 2020, 07:56 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Северной Осетии, 1 апреля сообщил глава республики Вячеслав Битаров на странице в Instagram.
REGNUM 00:56
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Авто

Subaru приостановит производство в Японии из-за коронавируса

Автоновости дня 02:16
Общество

На Дону ввели режим всеобщей изоляции

В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
DonDay - Новочеркасск вчера в 03:32
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:39
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Экономика

МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей

МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 02:31
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.
Интерфакс 01:12
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