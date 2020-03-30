1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

Общество МВД Украины больше не даст разрешение на рейсы для эвакуации украинцев Министерство внутренних дел Украины больше не даст согласие на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Общество В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.

Происшествия В Красноярске убили семью из трех человек Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.

Общество Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.

Общество В Германии число больных коронавирусом превысило 67 тысяч Немецкий Институт Роберта Коха, входящий в структуру местного Министерства здравоохранения, сообщает о том, что число заболевших коронавирусом COVID-19 в Германии превысило 67 тысяч человек.

Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество В Северной Осетии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом Владикавказ, 1 апреля 2020, 07:56 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Северной Осетии, 1 апреля сообщил глава республики Вячеслав Битаров на странице в Instagram.

Происшествия Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Финансы Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Общество На Дону ввели режим всеобщей изоляции В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.

Общество Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.