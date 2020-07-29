Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян
MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
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Здоровье
108 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
Общее число заболевших выросло до 9217 За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 108 инфицированных коронавирусом, передает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 04:35
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе
РБК вчера в 10:14
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Футбол
«Локомотив» представил новую форму на следующий сезон
«Локомотив» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.
Metaratings 04:13
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани
В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие.
Газета.Ru 04:23
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье
Медики назвали признак угрозы сердечного приступа
Покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца.
Петрозаводск говорит вчера в 13:15
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Общество
В России утверждена автоматизированная система техосмотра
Правительство России утвердило положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО).
Коммерсантъ 04:41
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Армия и оружие
В ЛНР заявили об атаке беспилотника ВСУ
Полномочный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали позиции Народной милиции ЛНР.
RT на русском вчера в 12:43
Общество
В Стамбул прибыл первый за четыре месяца регулярный рейс из России
В аэропорту Стамбула приземлился первый за последние четыре месяца регулярный рейс Turkish Airlines из России.
BFM.ru 03:57
Здоровье
Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи
При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 02:57
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Экономика
Из-за падения рубля эксперты рекомендуют покупать определенные вещи
В своих прогнозах по курсу рубля эксперты ссылаются на то, что после дефолта 1998 года именно в августе рубль падал за 22 года 17 раз.
Вечерний курьер 04:45
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Технологии
NVIDIA планирует купить ARM за 32 миллиарда долларов
Компания NVIDIA рассматривает возможность покупки за 32 миллиарда долларов британского разработчика чипов ARM.
МонаВиста вчера в 13:47