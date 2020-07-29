Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

Что изменится в российских законах в августе

РБКвчера в 17:00

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactorвчера в 06:39

Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян

MagadanMedia.ru29 июля в 01:30

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Вечерняя Москва29 июля в 01:44

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС30 июля в 17:01

Стало известно, что изменится в жизни россиян в августе

RZN.info29 июля в 01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Футбол

ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

Известия 04:47
1
Здоровье

108 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Общее число заболевших выросло до 9217 За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 108 инфицированных коронавирусом, передает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 04:35
841
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
3K
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
293
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе

РБК вчера в 10:14
579
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
172
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
1,2K
Футбол

«Локомотив» представил новую форму на следующий сезон

«Локомотив» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.
Metaratings 04:13
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
28
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,2K
Происшествия

Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани

В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие.
Газета.Ru 04:23
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
522
Энергетика

Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
4
Здоровье

Медики назвали признак угрозы сердечного приступа

Покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца.
Петрозаводск говорит вчера в 13:15
Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
164
Общество

В России утверждена автоматизированная система техосмотра

Правительство России утвердило положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО).
Коммерсантъ 04:41
Происшествия

15 человек пострадали в результате наезда машины на толпу во Франции

Известия 04:28
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Армия и оружие

В ЛНР заявили об атаке беспилотника ВСУ

Полномочный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали позиции Народной милиции ЛНР.
RT на русском вчера в 12:43
8
Общество

В Стамбул прибыл первый за четыре месяца регулярный рейс из России

В аэропорту Стамбула приземлился первый за последние четыре месяца регулярный рейс Turkish Airlines из России.
BFM.ru 03:57
Здоровье

Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи

При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 02:57
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
6
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
56
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
55
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
1K
Экономика

Из-за падения рубля эксперты рекомендуют покупать определенные вещи

В своих прогнозах по курсу рубля эксперты ссылаются на то, что после дефолта 1998 года именно в августе рубль падал за 22 года 17 раз.
Вечерний курьер 04:45
8
Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
1
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru вчера в 15:27
82
Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
47
Технологии

NVIDIA планирует купить ARM за 32 миллиарда долларов

Компания NVIDIA рассматривает возможность покупки за 32 миллиарда долларов британского разработчика чипов ARM.
МонаВиста вчера в 13:47
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное