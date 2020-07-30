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ТАСС
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
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РБК

Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00
iReactor

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactorвчера в 06:39
RZN.info

Стало известно, что изменится в жизни россиян в августе

RZN.info29 июля в 01:13
Nord-News

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16
Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Вечерняя Москва29 июля в 01:44
MagadanMedia.ru

Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян

MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия01:56
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Какие выплаты положены новосибирским родителям в августе 2020 года

В августе 2020 году новосибирским родителям продолжат оказывать государственную поддержку — прежде всего, она будет направлена молодым родителям, малообеспеченным семьям и безработным с детьми.
АиФ Новосибирск03:02
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