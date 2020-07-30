Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
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Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян
MagadanMedia.ru29 июля в 01:30