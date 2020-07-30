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ТАСС
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
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Газета.Ru

Какие изменения ждут россиян в августе

Газета.Ru03:11
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01
РБК

Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00
iReactor

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactorвчера в 06:39
Комсомольская правда

Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»

Комсомольская правда18:03
Аргументы и Факты

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты29 июля в 17:06
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
Известия06:04
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В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на не согласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru.
РБК23:52
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news30 июля в 13:41
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Медики Петербурга разработают 2D и 3D-модели для изучения опухолей

Планируется, что модели дадут возможность изучать в полной мере иммунный ответ опухолевых клеток на лечение с помощью дендритно-клеточных вакцин, которые стали настоящим прорывом в области лечения злокачественных новообразований.
78.ru01:10

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ruвчера в 04:23
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