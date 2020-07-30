Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00

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Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00

Повышение пенсий, новые цены ОСАГО, защита прав уволенных: что ждет россиян в августе

НовостиВолгограда.ру03:59

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
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Происшествия

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском 18:16
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Фигурное катание

Плющенко: Косторная сама была инициатором перехода

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в интервью РИА Новости, что чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная сама была инициатором перехода в его группу, возражений со стороны Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и родителей спортсменки не было.
РИА Новости 15:57
Происшествия

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
1,2K
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Экономика

Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи

Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
5
Политика

Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11:50
1,8K
Культура

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
РИА Новости 11:09
1
Футбол

Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым

Вести.Ru 11:16
1
Общество

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Здоровье

Диетолог назвал помогающую в похудении и борьбе с бесплодием ягоду

Evo-rus.com 02:35
3
Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
16
Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
19
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 18:02
1
Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
180
Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
22
Авто

Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class

В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 29 июля в 07:53
1
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

Находившиеся в Ford Kuga водитель 1983 года рождения, его супруга 1984 года рождения и сын 2007 года рождения погибли, дочь 2010 года рождения госпитализирована.
РИА Новости 10:58
6
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42
377
Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
281
Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Экономика

Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС 16:21
Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
486
Общество

ВОЗ обновила данные по числу заражений коронавирусом на планете

По данным организации, за последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 292 527, погибли 6812 пациентов.
Газета.Ru 13:48
1
Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
260
Футбол

«Парма» отказалась от приобретения Алексея Миранчука

«Парма» отказалась от возможности покупки российского полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Metaratings 05:54
1
Как работают Яндекс.Новости?
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