ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

Общество Президент Бразилии: Все когда-нибудь заразятся коронавирусом Бразильский лидер, который в этом году отметил 65-летие, заразился 7 июля, а уже 25 числа сообщил, что поборол болезнь.

Политика Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. 70

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,9K

Общество Украину разделят на четыре зоны Четыре карантинные зоны на Украине (зеленую, желтую, оранжевую и красную) должны утвердить на заседании 31 июля, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Политика Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса. 8

Футбол Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.

Футбол Озил и Гендузи не сыграют в финале Кубка Англии Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Маттео Гендузи не примут участия в финале Кубка Англии.

Технологии Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.

Общество Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа. 176