Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
Читать в источнике
Оценить263
Подробнее о событии
Показать все источники
Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян
MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Общество
Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год
Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.
ТАСС 21:50
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК 22:35
Политика
Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска
Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
EastRussia вчера в 03:27
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Общество
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ 21:48
Технологии
Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец 20:42
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ru 12:35
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян
Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru 18:10
Общество
Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru 19:12
Общество
Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»
СитиТрафик 07:58
Армия и оружие
Вольские тыловики отмечают юбилей своей службы
В этом году службе тыла исполняется 320 лет, в связи с чем один из сотрудников вольского института материального обеспечения пожелал поздравить своих коллег и сослуживцев.
Про Вольск 06:47
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:50
Общество
В Якутии скончались 54 пациента с коронавирусом
На 31 июля зарегистрировано в республике 5787 носителей коронавируса, выздоровели 4828 человек, скончались 54 пациента, 26 — находятся в тяжёлом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
Футбол
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону»
Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период.
NewInform 06:27
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Общество
Митинг в Хабаровске в поддержку Фургала. Трансляция РБК
В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала.
РБК 22:26
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Игры
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru вчера в 10:51
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей вчера в 10:56