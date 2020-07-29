ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

Общество Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год. 1

Политика Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. 69

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 555

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Политика Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений. 3

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Армия и оружие Вольские тыловики отмечают юбилей своей службы В этом году службе тыла исполняется 320 лет, в связи с чем один из сотрудников вольского института материального обеспечения пожелал поздравить своих коллег и сослуживцев.

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Футбол Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону» Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период. 1

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1K

Игры Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.