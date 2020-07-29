Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян
MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
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Общество
За сутки 96 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:01
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество
Пенсионный фонд напомнил россиянам об оформлении выплат на детей
Россияне, которые в июне и июле не оформили выплаты на детей, смогут в августе получить по 10 тысяч рублей за оба месяца.
Телеканал 360° 02:51
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
Общество
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 03:23
Общество
В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар
Парламентская газета 30 июля в 04:09
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
Политика
Посольство Белоруссии уведомили об усилении контроля на границе России
Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политических мотивов.
Известия вчера в 12:08
Общество
В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы
9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
Известия 01:27
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Николай Басков показал нового питомца
Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 19:19
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Общество
Информацию о ЧП в небе над Якутском проверят на подлинность
Как сообщает сайт правительства республики, информация о возможном инциденте распространяется в соцсетях и СМИ.
Российская газета вчера в 23:53
Наука
Тюленьи вши пережили давление в 200 атмосфер
Тюленьи вши Lepidophthirus macrorhini, паразитирующие на морских слонах, могут переносить гидростатическое давление в 200 атмосфер.
N+1 03:12
Культура
Сценарист сериала The Last of Us от HBO: «Мы дополним историю, а не изменим ее»
Cyber.sports.ru 03:03
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
Ferra 30 июля в 11:50
Наука
Болотоведы за четыре года нагрели болото и превратили его в источник парниковых газов
Ученые подтвердили эту давнюю гипотезу, подвергая изолированные участки сфагнового болота в Миннесоте искусственному нагреву в течение четырех лет.
N+1 30 июля в 11:40
Авто
Бренд Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet
Автогигант из Южной Кореи Kia обнародовал дебютные официальные фотографии экстерьера и внутреннего убранства обновлённого паркетника Sonet.
Pnzdrive 30 июля в 06:47
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 30 июля в 05:47
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
Общество
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news вчера в 09:18
Армия и оружие
Россия приступила к испытаниям оружия Судного дня
Discover24 03:09
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
РИА Новости 00:11
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Авто
Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России
Японский концерн Toyota сегодня, 31 июля, объявил цены на новый Toyota Highlander для России.
Новые автомобили вчера в 12:08
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Во время нового исследования специалисты выяснили, где добыли камни для второго кольца Стоунхенджа.
МедиаПоток 30 июля в 02:08