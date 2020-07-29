Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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Какие изменения ждут россиян в августе

Газета.Ru03:11

Что изменится в российских законах в августе

РБКвчера в 17:00

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС30 июля в 17:01

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Вечерняя Москва29 июля в 01:44

Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян

MagadanMedia.ru29 июля в 01:30

Стало известно, что изменится в жизни россиян в августе

RZN.info29 июля в 01:13
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Общество

За сутки 96 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:01
1,5K
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
515
Общество

Пенсионный фонд напомнил россиянам об оформлении выплат на детей

Россияне, которые в июне и июле не оформили выплаты на детей, смогут в августе получить по 10 тысяч рублей за оба месяца.
Телеканал 360° 02:51
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Экономика

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
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Общество

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 03:23
Общество

В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Парламентская газета 30 июля в 04:09
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Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
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Политика

Посольство Белоруссии уведомили об усилении контроля на границе России

Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политических мотивов.
Известия вчера в 12:08
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Общество

В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
Известия 01:27
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал нового питомца

Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 19:19
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС вчера в 10:16
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Общество

Информацию о ЧП в небе над Якутском проверят на подлинность

Как сообщает сайт правительства республики, информация о возможном инциденте распространяется в соцсетях и СМИ.
Российская газета вчера в 23:53
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Наука

Тюленьи вши пережили давление в 200 атмосфер

Тюленьи вши Lepidophthirus macrorhini, паразитирующие на морских слонах, могут переносить гидростатическое давление в 200 атмосфер.
N+1 03:12
Происшествия

В Шереметьеве топливозаправщик столкнулся с самолетом

Вести.Ru 03:15
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Культура

Сценарист сериала The Last of Us от HBO: «Мы дополним историю, а не изменим ее»

Cyber.sports.ru 03:03
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
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Технологии

В России создали «тамагочи для хакеров»

Ferra 30 июля в 11:50
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Наука

Болотоведы за четыре года нагрели болото и превратили его в источник парниковых газов

Ученые подтвердили эту давнюю гипотезу, подвергая изолированные участки сфагнового болота в Миннесоте искусственному нагреву в течение четырех лет.
N+1 30 июля в 11:40
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Авто

Бренд Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet

Автогигант из Южной Кореи Kia обнародовал дебютные официальные фотографии экстерьера и внутреннего убранства обновлённого паркетника Sonet.
Pnzdrive 30 июля в 06:47
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 30 июля в 05:47
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Общество

Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж

Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
Общество

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news вчера в 09:18
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Армия и оружие

Россия приступила к испытаниям оружия Судного дня

Discover24 03:09
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Здоровье

Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
РИА Новости 00:11
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
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Авто

Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России

Японский концерн Toyota сегодня, 31 июля, объявил цены на новый Toyota Highlander для России.
Новые автомобили вчера в 12:08
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Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Во время нового исследования специалисты выяснили, где добыли камни для второго кольца Стоунхенджа.
МедиаПоток 30 июля в 02:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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