ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

Общество Пенсионный фонд напомнил россиянам об оформлении выплат на детей Россияне, которые в июне и июле не оформили выплаты на детей, смогут в августе получить по 10 тысяч рублей за оба месяца.

Экономика В России готовится введение одного налога вместо четырех Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета". 46

Общество Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.

Политика Посольство Белоруссии уведомили об усилении контроля на границе России Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политических мотивов. 30

Общество В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. 11

Шоу-бизнес Николай Басков показал нового питомца Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.

Наука Тюленьи вши пережили давление в 200 атмосфер Тюленьи вши Lepidophthirus macrorhini, паразитирующие на морских слонах, могут переносить гидростатическое давление в 200 атмосфер.

Общество Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.

Здоровье Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке. 1