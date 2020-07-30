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ТАСС
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
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РБК

Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00
iReactor

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactorвчера в 06:39
Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Вечерняя Москва29 июля в 01:44
Nord-News

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
MagadanMedia.ru

Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян

MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
RZN.info

Стало известно, что изменится в жизни россиян в августе

RZN.info29 июля в 01:13

Пугающая обстановка с COVID-19 на Украине: цифры, факты, анализ и тенденции

Проанализировав уголовные производства, возбуждённые следственными органами Украины по факту причастности к пандемии коронавируса, следует отметить, что имеет место завышение показателей, а иногда и умышленное возбуждение уголовных дел, которые отношения к заболеваемости COVID-19 не имеют.
Пугающая обстановка с COVID-19 на Украине: цифры, факты, анализ и тенденции
Rusvesna.su22:30

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новостивчера в 03:06
134

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известиявчера в 16:29
2,2K

По сообщению о возможном ЧП в небе над Якутском проводится проверка

В Минтрансе и пресс-службе главы и правительства республики прокомментировали появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолёта авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии».
ИА ЯСИА23:45

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Оригинальная карта GTA IV По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов.
The GEEK29 июля в 10:29
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В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ruвчера в 09:46
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
2,3K

Народные приметы на 1 августа – Макринин день, Мокрины

Приметы на 1 августа Если с утра идет дождь, то вся осень будет мокрой, а страда – ненастной; Если дождь начался днём, то хорошим будет сев озимых хлебов; Если сухая погода стоит за окном, то засуха продлится ещё шесть недель.
Алтайская правда19:00