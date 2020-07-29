Экономика

Live24Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
Читать в источнике
Комментировать251

Подробнее о событии

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия30 июля в 17:02

Стало известно, что изменится в жизни россиян в августе

RZN.info29 июля в 01:13

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Вечерняя Москва29 июля в 01:44

Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян

MagadanMedia.ru29 июля в 01:30

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС30 июля в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1K
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
Evo-rus.com вчера в 09:40
671
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
8
Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 22:55
221
Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
134
Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
73
Политика

Соловьев ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

Газета.Ru вчера в 19:59
58
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия 30 июля в 14:00
199
Происшествия

В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
44
Общество

Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения

Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
1
Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
1
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
10
Футбол

Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Газета.Ru вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе

Bimru.ru вчера в 06:43
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости вчера в 03:06
134
Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
199
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru 30 июля в 22:16
457
Космос

Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Evo-rus.com вчера в 09:43
42
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
5
Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812.
РБК вчера в 17:57
31
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
38
Общество

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
49
Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews вчера в 08:45
2
Наука

Новый препарат восстановил 90% шерсти мышей за 14 дней

За две недели обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова.
МТВ онлайн 30 июля в 23:34
57
Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия вчера в 15:34
184
Общество

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
354
Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru вчера в 16:06
81
Авто

Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России

Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 09:10
55
Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
495
Общество

Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru вчера в 19:12
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное