Экономика
Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян
MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
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РИА Новости вчера в 18:12
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
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Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
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Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
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Российская газета 30 июля в 12:07
Политика
Соловьев ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия 30 июля в 14:00
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Газета.Ru вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе
Bimru.ru вчера в 06:43
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости вчера в 03:06
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru 30 июля в 22:16
Космос
Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Evo-rus.com вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812.
РБК вчера в 17:57
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews вчера в 08:45
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За две недели обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова.
МТВ онлайн 30 июля в 23:34
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Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
Общество
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru вчера в 16:06
Авто
Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России
Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 09:10
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
Общество
Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru вчера в 19:12