Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01
РБК

Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00
iReactor

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactorвчера в 06:39
RT на русском

Что изменится в жизни россиян с августа

RT на русском00:12
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
LipetskMedia.ru

Что ждет липчан с 1 августа

LipetskMedia.ru29 июля в 04:35
Nord-News

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25
1

В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение

Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.
Naked Science30 июля в 09:29

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) добавил, что Electronic Arts также устанавливает ценой ожидания от игры: «Это очень глубокая и захватывающая игра, и $40 кажутся нам приемлемой ценой, учитывая масштаб проекта».
3DNewsвчера в 08:45
2

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
994