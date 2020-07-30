Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия17:02

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС17:01

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00

Как жизнь россиян изменится с августа

Privet-Rostov.ru01:18

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолец12:07

Какие изменения ждут россиян с 1 августа

Комиинформ27 июля в 00:41
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:09, Ашберн
Общество

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Экономика

PayPal прекратил внутренние переводы в России

Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 17:40
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой

На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру 16:40
3
Политика

Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news 17:55
8
Политика

США вводят новые санкции против Ирана

США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 17:45
Экономика

В следующем году в Петербурге построят завод электроники

В Санкт-Петербурге к середине 2021 года должен открыться завод по производству электроники, в который вложили 500 миллионов рублей.
АБН 17:31
2
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
355
Политика

Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
4
Наука

Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%

Evo-rus.com 01:25
11
Путешествия

В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК 17:18
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками ЧОП, обеспечивающего охрану энергетической структуры одного из иностранных государств, рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Городовой 11:34
691
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

Lenta.ru 07:18
1,4K
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
10
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
31
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru вчера в 06:08
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

30 июля Александра Черно - одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» впервые стала мамой.
Shraibikus News 15:46
87
Политика

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Ведомости 15:42
258
Футбол

Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему трансферных слухов.
Чемпионат 14:40
Космос

Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету

В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 09:01
4
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Коммерсантъ 14:12
91
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
17
Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
42
Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года

Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:36
1
Происшествия

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ 15:06
16
Кино

Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года

ToDay News Ufa 16:20
140
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
354
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
7
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
22
Авто

Sony продолжит разработки своего электромобиля Vision-S

Электрокар Vision-S, разработанный японской корпорацией Sony, готовится выехать на дорожные испытания.
Тарантас Ньюс вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
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