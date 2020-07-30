Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

Подробнее о событии

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactor06:39

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20
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Происшествия

31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

Газета.Ru вчера в 06:10
3
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
6
Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
7
Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области.
РИА Новости 08:28
9
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
287
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
22
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
17
Футбол

Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА

Газета.Ru 08:22
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
1,1K
Общество

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября.
Российская газета 05:36
9
Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
1,7K
Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
32
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
61
Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
648
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
211
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной.
РИА Новости 09:09
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
30
Армия и оружие

Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан

Московский Комсомолец 07:29
5
Авто

Начали продажи нового Toyota Highlander в России

В нашей стране стартовал приём заказов на новый кроссовер Toyota Highlander по базовой цене от 3 млн 688 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 08:39
1
Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Гаджеты

Глобальная версия OPPO Reno 4 Pro не поддерживает 5G

Anonsens 06:01
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Киеву

В Сенат США был внесен законопроект о ежегодной финансовой помощи Украине на военные нужды.
Деловое.ТВ 03:15
46
Общество

Власти Москвы напомнили магазинам не впускать людей без масок

Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток.
ТАСС 09:10
168
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
33
Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Разрешение для судов с якорным позиционированием может касаться баржи «Фортуна», которая также находится в районе строительства газопровода.
Lenta.ru 07:03
15
Экономика

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
515
Экономика

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
Коммерсантъ 08:25
2
Как работают Яндекс.Новости?
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