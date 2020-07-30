Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия17:02

Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолец12:07

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегоднявчера в 10:32

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС17:01

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

Главу района в Дагестане задержали из-за хищения 200 миллиардов рублей

Чиновник обвиняется в том, что в мае 2018 года создал преступную группу, целью которой было мошенничество в отношении продажи земельных участков, в результате чего был нанесен ущерб на сумму в более чем 200 миллиардов рублей.
Вести.Ru 15:43
103
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Происшествия

На Сахалине за шесть месяцев насчитали меньше ДТП, чем годом ранее

За первые шесть месяцев 2020 года произошло 230 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек погибло, а 294 получили травмы.
Сахалин.Инфо вчера в 23:22
Политика

Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Московский Комсомолец 18:56
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
96
Происшествия

Двое мужчин попали под поезд на юго-востоке Москвы

Как сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО, двое мужчин попали под электропоезд в районе станции МЦД "Новопролетарская".
Московский Комсомолец 16:15
1
Политика

Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
Известия 17:40
6
Политика

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Lenta.ru 16:42
15
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru 10:51
10
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
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Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
43
Политика

Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Путешествия

В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК 17:18
1
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
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Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Новый Век 07:49
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Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Известия 10:12
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Здоровье

Комитет Госдумы поддержит введение дистанционного медосмотра водителей

Законопроект Минздрава о введении телемедицинского контроля состояния здоровья водителей перед рейсом намерен поддержать комитет Госдумы по охране здоровья, сообщил председатель комитета Дмитрий Морозов 30 июля журналистам.
ИА Красная Весна 12:16
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
574
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Происшествия

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ 15:06
16
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
22
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
356
Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
3
Наука

Проблемы с сердцем выявили у 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2

Из 100 человек нарушения сердца выявили у 78, при этом до коронавируса проблемы с сердцем имели лишь 50 из них.
iReactor 04:54
72
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
14
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
884
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
69
Политика

В школах Киева исполнение гимна станет обязательным

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за то, чтобы в школах Киева исполнение гимна перед уроками стало обязательным.
RT на русском 16:26
Технологии

На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
5
Как работают Яндекс.Новости?
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