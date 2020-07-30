Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.News.ru27 июля в 17:00
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Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом
Защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов "Зенита".
Soccer.ru 10:54
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Авто
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Компания Skoda показала салон нового кроссовера Skoda Enyaq.
Новые автомобили вчера в 12:34
Киберспорт
Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2
Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru 16:59
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили 11:22
Авто
Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар
Компания Lamborghini представила новый трековый суперкар Essenza SCV12, который был разработан гоночным подразделением Squadro Corse.
Тарантас Ньюс 01:47
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe 08:12
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Авто
Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название
Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название на одно из тех, которые марка запатентовала в июле 2019 года.
Letnews.ru 09:07
Здоровье
Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген
Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству "Прайм" врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильного медицинского центра СМ-Клиника на ВДНХ Красных Максим Александрович.
ПРАЙМ 19:05
Культура
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Происшествия
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
РИА Новости вчера в 23:39
Футбол
«Сочи» объявил об уходе Александра Карапетяна
«Сочи» на официальном сайте сообщил об уходе нападающего Александра Карапетяна по истечении срока действия контракта.
Чемпионат 17:20
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Игры
CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077
Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:19
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Футбол
«Фулхэм» проиграл «Кардиффу», но вышел в финал плей-офф за выход в АПЛ
«Фулхэм» проиграл «Кардиффу» в ответном матче ½ финала плей-офф за выход в АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Кардиффа».
Sport24.ru 16:44
Футбол
Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
«Ливерпуль» добыл один из самых легких чемпионских титулов в истории АПЛ, оформив победу в турнире за семь туров до финиша.
LiveSport.ru 11:22
Футбол
«Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS, сообщают СМИ
"Манчестер Сити" давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Газета.Ru 17:50
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Анонс нового Hummer состоялся в начале года, когда представительство General Motors опубликовало тизер пикапа, который войдет в модельный ряд марки GMC.
Tvoe-avto.com 10:58
Авто
Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
Avtovesti.com 09:06
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru вчера в 07:53
Общество
Суд отказался раскрыть имена прокуроров из сталинских «троек» НКВД
Генпрокуратура отказалась предоставить такие сведения историкам, сославшись на закон «О персональных данных», который запрещает раскрывать персональную информацию третьим лицам без согласия наследников.
Новые Известия 06:08
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Футбол
«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле
«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 11:22
Авто
Mitsubishi приостановит запуск новых моделей в Европе
Компания Mitsubishi Motors заморозит запуск новых моделей в Европе в рамках глобального антикризисного плана, призванного урезать расходы на 20 процентов в течение двух лет.
MotorPage.Ru 28 июля в 12:22
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17