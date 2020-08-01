Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»

Комсомольская правда18:03

Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00

Что ждет липчан с 1 августа

LipetskMedia.ru29 июля в 04:35

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты29 июля в 17:06

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactor06:39
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Общество

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
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Происшествия

СК не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Френкеля

Следственный комитет завершил доследственную проверку по факту инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге № 2191, где месяц назад сломали руку журналисту Медиазоны Давиду Френкелю.
Znak.com 11:05
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Общество

Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru 19:12
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Хоккей

Ласьков: оттягивать начало чемпионата нет смысла. Нельзя уходить в пустоту

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о ситуации с проведением чемпионата в новом сезоне в условиях пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:52
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
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Общество

В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»

Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия 15:34
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Футбол

Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru 18:05
Футбол

Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА

Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 09:51
Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Политика

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru 20:24
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
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Наука

Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок

Ученые из США, Аргентины и Бразилии представили новые подтверждения классической теории эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
Planet Today 03:55
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Финансы

Июль стал худшим после марта месяцем для рубля

Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.
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Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК 20:42
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения

Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
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Политика

Трамп: США и Россия работают над соглашением по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ.
Газета.Ru 18:53
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Общество

Названа возможная стоимость новых iPhone в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04
Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro 20:02
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Здоровье

Медики из Великобритании назвали симптомы рака щитовидной железы

Среди других симптомов рака щитовидной железы, которые были названы врачами, выделяются следующие: опухшие железы в шее, необъяснимая хрипота, длящаяся на протяжении нескольких недель, не проходящая боль в горле, трудности с глотанием.
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Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
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Политика

Глава МИД Армении заявил о закомплексованности Украины

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины существует некая закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
Известия 20:10
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Космос

Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты вчера в 08:30
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Общество

NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
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В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
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«Чернобыль» получил телевизионную премию BAFTA как лучший мини-сериал

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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
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Как работают Яндекс.Новости?
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