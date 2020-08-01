Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
Читать в источнике
Оценить262
Подробнее о событии
Показать все источники
Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»
Комсомольская правда18:03
Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?
Аргументы и Факты29 июля в 17:06
Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Общество
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
Происшествия
СК не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Френкеля
Следственный комитет завершил доследственную проверку по факту инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге № 2191, где месяц назад сломали руку журналисту Медиазоны Давиду Френкелю.
Znak.com 11:05
Общество
Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru 19:12
Хоккей
Ласьков: оттягивать начало чемпионата нет смысла. Нельзя уходить в пустоту
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о ситуации с проведением чемпионата в новом сезоне в условиях пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:52
Общество
В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»
Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 09:43
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru 18:05
Футбол
Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА
Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 09:51
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru 20:24
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Наука
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок
Ученые из США, Аргентины и Бразилии представили новые подтверждения классической теории эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
Planet Today 03:55
Финансы
Июль стал худшим после марта месяцем для рубля
Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.
ПРАЙМ 17:37
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК 20:42
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
Политика
Трамп: США и Россия работают над соглашением по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ.
Газета.Ru 18:53
Общество
Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04
Здоровье
Медики из Великобритании назвали симптомы рака щитовидной железы
Среди других симптомов рака щитовидной железы, которые были названы врачами, выделяются следующие: опухшие железы в шее, необъяснимая хрипота, длящаяся на протяжении нескольких недель, не проходящая боль в горле, трудности с глотанием.
MedikForum.ru 21:00
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
Политика
Глава МИД Армении заявил о закомплексованности Украины
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины существует некая закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
Известия 20:10
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты вчера в 08:30
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Кино
«Чернобыль» получил телевизионную премию BAFTA как лучший мини-сериал
Аргументы и Факты 17:39
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 09:28