Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

Подробнее о событии

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactor06:39

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07
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Игры

Инсайдеры: Sony и Microsoft ещё не сделали все запланированные анонсы

По информации Грабба, следующая трансляция с анонсами игр для PlayStation 5 пройдёт в период между 5 и 11 августа.
CyberSport.ru 05:31
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Автоспорт

Лэнс Стролл выиграл вторую свободную практику Гран-при Великобритании

На автодроме в Сильверстоуне продолжается четвертый этап "Формулы-1" – Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 11:49
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Экономика

Президент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний

Владимир Путин подписал закон о "налоговом маневре" для IT-отрасли, сообщается на сайте президента России.
Российская газета 11:04
6
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
9
Политика

МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе

Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
69
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
440
Происшествия

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
4
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
76
Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
64
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
529
Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
565
Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Армия и оружие

Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан

Московский Комсомолец 07:29
23
Фигурное катание

Гончаренко - об уходе Косторной от Тутберидзе: абсолютно неблагодарное поведение

Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение.
Газета.Ru 12:06
Политика

Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
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Экономика

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Lenta.ru 10:11
20
Происшествия

Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвинили в его убийстве.
Lenta.ru 12:11
310
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
30
Футбол

Футболисты «Спартака» возобновили тренировки

Спорт-Экспресс 09:50
Футбол

«Зенит» продлил контракт с Жирковым

RT на русском 11:12
Экономика

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
63
Экономика

Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира

Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 11:39
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой

Основатель лейбла MALFA Максим Фадеев опубликовал архивное фото на своей странице в Instagram.
Evo-rus.com 07:21
6
Общество

Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат

В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
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Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

Piter.tv 08:46
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Футбол

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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