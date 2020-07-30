Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
С чего всё началось
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00
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