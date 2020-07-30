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ТАСС
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00
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iReactor

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactor06:39
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС17:01
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
Экономика сегодня

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
Менделеевские новости

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20
Московский Комсомолец

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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США ввели санкции против двух физлиц и военной организации в Китае

Минфин США внес в санкционный список два физических лица и одну военизированную организацию в Китае в рамках закона Магнитского за нарушения прав человека в Синьцзяне, говорится заявлении, распространенном ведомством в пятницу.
Интерфакс12:00
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости10:45
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