Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.News.ru27 июля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество
В Минтруде ожидают пика числа безработных в августе и сентябре
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что уровень безработицы достигнет пика в августе-сентябре.
Невские Новости 02:22
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера дать признательные показания
Михаил Ефремов имеет полное право признать вину и отказаться от нее «по тысяче раз в день».
MOS.news вчера в 10:30
Общество
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Армия и оружие
ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля «Стрела»
Новый скоростной багги для ВДВ разрабатывается в России на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".
ТАСС вчера в 17:12
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Происшествия
По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка
Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM 01:21
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Баскетбол
ФБМ выдвинула Андрея Кириленко на пост президента РФБ
Федерация баскетбола Москвы (ФБМ) выдвинула Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ), сообщается на официальном сайте РФБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие
Су-25 отработали массированный удар по условному противнику в Киргизии
Известия вчера в 22:55
Происшествия
Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи
Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
Здоровье
В Армавире из-за коронавируса закрылась поликлиника
В Армавире временно закрылась поликлиника №4. Там был обнаружен коронавирус.
Югополис 02:35
Футбол
«Бавария» может купить Бен Йеддера у «Монако»
В сезоне-2019/20 Бен Йеддер провел 31 матч за «Монако» и забил 19 голов.
Спорт-Экспресс вчера в 19:52
Экономика
Власти Вологодчины подписали соглашение с «Апатитом» и «Северсталью»
Глава Вологодчины напомнил, что главной целью данного проекта является стабилизация экономики региона на фоне пандемии коронавирусной инфекции, что позволит компаниям успешнее и эффективнее выходить из кризиса.
Сher-poisk.ru вчера в 06:18
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия
В Уфе возбудили дело о самоуправстве после выселения семьи из квартиры
В Уфе следователи возбудили дело о самоуправстве по факту выселения семьи из квартиры при помощи распыления газа.
РЕН ТВ 01:29
Шоу-бизнес
44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике
Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ 29 июля в 19:48
Общество
Сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платёжный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России.
RT на русском 01:32
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Общество
В ПФР высказались о третьей выплате на детей в 10 000 рублей
В четверг, 30 июля, в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области пояснили: никаких официальных документов, касающихся выплаты данного пособия, к ним не поступало, поэтому говорить о том, что семьи получат в августе еще по 10 000 рублей, пока нельзя.
ПензаИнформ вчера в 04:33
Религия
Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru 29 июля в 18:05
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Наука
Ученые: Смех помогает справляться со стрессом
Ученые, работающие в Базельском университете (Швейцария), провели исследование на тему того, как смех влияет на стресс.
OAnews 02:09