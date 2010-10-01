Экономика
Новая КамаС 1 августа в жизни россиян произойдет ряд изменений
С 1 августа возобновляются регулярные международные пассажирские авиаперелёты, которые ранее были отменены из-за коронавирусной инфекции.
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Общество
Выпуск вакцины от коронавируса намечен на 15 августа
Вакцина от коронавируса, которую создали в исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи может поступить в продажу 15 августа.
Москва меняется 29 июля в 05:18
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Севастополе
Вечерняя Москва 29 июля в 02:07
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
Давыдов.Индекс 29 июля в 09:08
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Например, Pfizer и BioNTtech хотели продавать его за 19,5 долларов за одну дозу, а AstraZeneca — за три-четыре доллара.
Piter.tv 29 июля в 01:07
Происшествия
Челябинский экс-депутат приговорён к 11 годам колонии за убийство жены
Областной суд в Челябинске назначил экс-депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову, обвинённому в убийстве супруги Елены, 11 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы.
News.ru 29 июля в 11:19
Политика
Косачев назвал бредом сообщения СМИ о фейках ГРУ на тему коронавируса
«Очередным бредом» назвал публикации американских СМИ о причастности российских спецслужб к распространению фейков о коронавирусе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева 29 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 29 июля в 04:40
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет 29 июля в 04:53
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 29 июля в 02:36
Политика
Германия выступила против возвращения России в G7 из-за Крыма
Германия выступает против участия России в формате «Большой семерки» до решения украинского вопроса.
Форпост Севастополь 27 июля в 18:40
Происшествия
Бутырский суд отказался объединить дела сестёр Хачатурян
Аргументы и Факты 28 июля в 16:08
Политика
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — заявил Александр Лукашенко на встрече со служащими МВД.
Плюс один +1 28 июля в 11:31
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 29 июля в 03:28
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев.
Сельская новь (Aксубаевский район) 08:53
Общество
Роскачество сообщило россиянам о вреде холодного чая и кофе в жару
МедиаПоток 29 июля в 09:14
Шоу-бизнес
Богомолов подогрел слухи о беременности Собчак
Известный режиссёр Константин Богомолов спровоцировал слухи о беременности его супруги, телеведущей Ксении Собчак, сообщает actualnews.org.
Вестник 28 июля в 06:01
Общество
В Минпросвещения назвали формат школьного обучения с 1 сентября
Предстоящий учебный год в российских школах начнется с 1 сентября в обычном формате – полное дистанционное обучение в образовательных учреждениях вводить не собираются.
ТВК 29 июля в 01:54
Путешествия
В АТОР назвали страны Европы, готовые принять туристов из России
В Ассоциации туроператоров назвали страны Европы, которые готовы принять туристов из России.
РЕН ТВ 29 июля в 06:12
Происшествия
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 нашли в Иркутской области
Ридус 28 июля в 03:13
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
РИА Новости 28 июля в 11:44
Общество
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
Evo-rus.com 07:33
Общество
Нижегородская сеть супермаркетов откроет магазин в центре Петербурга
Народные новости 29 июля в 11:49
Происшествия
Суд арестовал боксера, который убил мужчину одним ударом в Барнауле
7 новостей вчера в 11:39
Общество
В России планируется ввести алкозамки на автомобилях
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует в 2020 году разработать концепцию массового использования алкозамков.
Общественная электронная газета 29 июля в 05:53
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 28 июля в 09:11
Происшествия
Глава СКР взял на контроль дело о выселении сестер из дома в Пензе
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело, касающееся лишения двух сестер жилья из-за строительства моста в Пензе.
Пенза-Обзор 29 июля в 03:21
Единоборства
UFC официально объявила бой Нурмагомедова и Гейтжи
Поединок между чемпионом Ultimae Fighting Championship Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гейтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.
News.ru 29 июля в 01:16
Космос
Американцы запустили в космос минителескоп на деформируемых зеркалах с невероятной чёткостью изображения
Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
3DNews 29 июля в 01:48
Футбол
Защитник «Милана» Родригес отказался от перехода в «Локомотив»
Sport.ru 29 июля в 04:45
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП под Тверью, где погибли трое подростков
Интерфакс - Россия 29 июля в 11:37
Общество
В Петербурге 165 новых заболевших коронавирусом за сутки
За сутки в Петербурге выявили 165 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приведены на сайте "стопкоронавирус.рф" 29 июля.
Neva.Today 29 июля в 04:06