С 1 августа возобновляются регулярные международные пассажирские авиаперелёты, которые ранее были отменены из-за коронавирусной инфекции.

С 1 августа в жизни россиян произойдет ряд изменений

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