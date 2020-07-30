Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.

с чего всё началось

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

Армия и оружие В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства. 4

Политика Издатель Евгений Лебедев может получить место в британском парламенте Владелец ряда крупных англоязычных изданий, по сведению Би-би-си, получит пэрство – он попал в соответствующий список из 36 человек.

Технологии Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ». 1

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 559

Политика Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. 4

Путешествия Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах. 417

Происшествия У муниципального депутата Галяминой прошел обыск Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос. 447

Игры 20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios. 6

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 175

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. 106

Политика Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе. 547