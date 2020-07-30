Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
Читать в источнике
Комментировать194
с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00

Подробнее о событии

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactor06:39

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос 02:43
1,2K
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
106
Общество

Липецкие выпускники танцевали и делали селфи с мэром

Выпускники танцевали возле сцены вместе с друзьями и родственниками.
ГТРК Липецк 13:11
Автоспорт

Квят: красные флаги испортили мне вторую сессию

Напомним, вторая сессия свободных заездов перед Гран-при Великобритании была прервана красными флагами из-за аварии Александера Албона.
Чемпионат 13:23
Происшествия

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
19
Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Футбол

Солигорский «Шахтер» переиграл в гостях «Слуцк»

Солигорский «Шахтер» одержал победу над «Слуцком» в выездном матче 20-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 13:29
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей

РБК 11:11
601
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
321
Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
140
Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
478
Происшествия

Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 12:30
2
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Известия 13:40
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
2,7K
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
377
Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
379
Авто

В России начали принимать заказы на новый Toyota Highlander

Японская компания Toyota начала принимать заказы в России на кроссовер Highlander нового поколения.
Известия 09:12
28
Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
3
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
5
Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
11
Политика

Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

Только, кажется, никто в Белоруссии в этот сценарий не поверил — в тот же день граждане собрались на самый массовый оппозиционный митинг.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
172
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
6
Энергетика

Агентство Moody’s оценило финансовую устойчивость «Роснефти»

Международное рейтинговое агентство Moody’s подготовило отчет, посвященный оценке финансовой устойчивости компании «Роснефть».
Lenta.ru 12:47
Экономика

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 11:40
Космос

«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Ракета-носитель «Протон М» с разгонным блоком «Бриз-М» в рекордном по длительности полете вывела на орбиту два спутника связи ‒ «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает «Роскосмос».
Ведомости 12:29
126
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
1,1K
Происшествия

СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.
РБК вчера в 13:26
545
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Evo-rus.com 11:52
52
Шоу-бизнес

Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали в больницу

Российского исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который недавно заразился COVID-19, госпитализировали.
Аргументы недели 13:20
19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное