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ТАСС
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00
Подробнее о событии
НовостиВолгограда.ру

Повышение пенсий, новые цены ОСАГО, защита прав уволенных: что ждет россиян в августе

НовостиВолгограда.ру03:59
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС17:01
Менделеевские новости

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20
Экономика сегодня

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
Московский Комсомолец

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
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Президент Абхазии прибыл в Москву договариваться об открытии границ

«В ходе переговоров, которые запланированы в Москве, будут обсуждаться вопросы открытия границы, а также другие аспекты двустороннего сотрудничества», - заявил Аслан Бжания «Интерфаксу».
Турпромвчера в 11:12
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Sony во времена PlayStation 3 боролась «на истощение»

В начале сентября выйдет документальный фильм об эволюции PlayStation, для которого опросили множество видных лиц бренда вроде Марка Церни, Хидео Кодзимы, Джима Райана, Фила Харрисона, Дэвида Яффе, Синдзи Миками, Казунори Ямаути и Фумито Уэды.
Игромания.ру13:00
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Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru13:00
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