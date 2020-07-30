Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.News.ru27 июля в 17:00
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Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
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Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
RT на русском 12:52
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
Футбол
Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Сергей Юран покидает пост главного тренер "Химок", сообщил РИА Новости гендиректор подмосковного футбольного клуба Александр Зайцев.
РИА Новости 13:04
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
Экономика
Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске
Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.
Российская газета 11:01
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Общество
Путин подписал закон о кальянах и вейпах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
RT на русском 11:43
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Происшествия
СК не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Давида Френкеля
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Давида Френкеля.
Эхо Москвы 12:32
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Армия и оружие
В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости 13:24
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Кино
Ван Дамм снимется в комедийном боевике для Netflix
Американский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix.
Экономика сегодня 10:24
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Хоккей
КХЛ извинилась за сбой с появлением даты смерти в профилях хоккеистов
Ранее в пятницу на сайте КХЛ была замечена техническая ошибка, из-за которой в профилях некоторых хоккеистов появилась дата их смерти - 1 января 2001 года.
РИА Новости 12:20
Шоу-бизнес
Игорь Бутман закрутил роман с журналисткой на 32 года моложе
Возможно, музыкант переживает, как общественность отнесется к большой разнице в возрасте пары — 32 года.
StarHit.ru 04:00