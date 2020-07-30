Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.

с чего всё началось

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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