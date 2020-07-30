ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 182

Наука США выпустят сверхзвуковой пассажирский самолёт Первый полёт перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта AS2 также планируется на 2023 год – он будет приурочен к 20-летию со дня последнего полёта французского сверхзвукового пассажирского самолёта Concorde. 1

Гаджеты Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее". 15

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 7

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Здоровье Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Политика Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. 12

Путешествия Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки. 23

Происшествия Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января «Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. 940

Экономика Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения. 48

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 617

Общество Мэр нашел заказчиков протестов в парке Екатеринбурга за рубежом Организаторы протестов против проекта реконструкции парка XII Партсъезда в Екатеринбурге могут финансироваться из-за рубежа.

Общество Ученые назвали основные источники коронавируса Коронавирус чаще всего встречается в сухих и прохладных местах, так что наибольшее количество SARS-Cov-2 собирают ручки продуктовых магазинов. 1

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. 1

Политика Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии. 486

Космос Курский вуз создает аэрокосмическую академию в Центральной Америке Члены комиссии по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрали Юго-Западный государственный университет в качестве партнёра для создания аэрокосмической академии. 6

Армия и оружие Армения привела вооруженные силы в высокую степень боеготовности Воинские части первого эшелона и некоторые подразделения сил центрального подчинения вооруженных сил Армении приведены в высокую степень боевой готовности.