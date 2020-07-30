Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известиявчера в 17:02

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
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Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
31
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
BFM.ru 00:16
311
Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти

Новый День вчера в 03:06
1,4K
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
1,4K
Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
1,5K
Происшествия

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев

Российская газета вчера в 10:09
928
Общество

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
33
Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
13
Происшествия

При пожаре на базе отдыха в Алтайском крае пострадали два человека

РБК 01:25
1
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
9
Экономика

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM вчера в 20:33
27
Политика

Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Московский Комсомолец вчера в 18:56
16
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ вчера в 14:12
100
Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой

Paparazzi.ru 01:12
Общество

Минздрав уточнил правила прохождения медосмотра водителей

Напомним, в ноябре прошлого года Минздрав планировал изменить правила медосвидетельствования водителей, увеличив объем исследований.
Накануне.Ru вчера в 04:55
350
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
4
Технологии

Американский производитель процессоров получит от Huawei $1,8 млрд

1,8 млрд долларов в результате мирового соглашения выплатит американской Qualcomm китайская Huawei, сообщила 30 июля в квартальном отчете пресс-служба американской компании.
ИА Красная Весна вчера в 16:22
Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:08
919
Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
10
Футбол

Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

РБК спорт вчера в 05:33
2
Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
98
Путешествия

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
19
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
13
Шоу-бизнес

44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике

Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ 29 июля в 19:48
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 29 июля в 09:19
4
Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru 29 июля в 09:21
5
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
359
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,1K
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
77
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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