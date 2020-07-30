Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00

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Повысят и пенсии, и тарифы ЖКХ: Чего ждать жителям России после 1 августа

Царьград19:39

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС17:01

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолец12:07

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегоднявчера в 10:32

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия17:02

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Gazeta.SPb 11:43
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Футбол

«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа

Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
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Происшествия

Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова

Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру.
Москва 24 19:22
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Наука

В ПНИПУ придумали, как уменьшить расход топлива самолетов

Использование разработки позволит одновременно получить оптимальную форму конструкций для самолетов и ракет и значительно снизить вес изделий.
Naked Science вчера в 04:33
Технологии

В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей

Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Политика

Особое мнение: Дмитрий Глуховский

Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

Моя Москва.онлайн 04:04
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Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
1,2K
Общество

Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи

Россиянам разрешат называть себя эльфами и гоблинами в ходе переписи населения.
9111.ru 08:00
11
Политика

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
1,5K
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
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Культура

В Ярославле открылась выставка Александра Петрова

Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Общество

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM 14:20
77
Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ 18:25
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Игры

Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn

В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат вчера в 06:05
5
Экономика

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM 20:33
Экономика

Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 на 8,58 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 8,576 млрд рублей.
ТАСС вчера в 09:51
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
10
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Шоу-бизнес

Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала

ФАН вчера в 02:42
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
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Здоровье

Опасность бессимптомных носителей коронавируса COVID-19 доказана

Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказали американские ученые.
Shraibikus News 11:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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