Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось
Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.News.ru27 июля в 17:00
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Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Gazeta.SPb 11:43
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Происшествия
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру.
Москва 24 19:22
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Наука
В ПНИПУ придумали, как уменьшить расход топлива самолетов
Использование разработки позволит одновременно получить оптимальную форму конструкций для самолетов и ракет и значительно снизить вес изделий.
Naked Science вчера в 04:33
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
Моя Москва.онлайн 04:04
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
Общество
Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи
Россиянам разрешат называть себя эльфами и гоблинами в ходе переписи населения.
9111.ru 08:00
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Общество
Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще
Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM 14:20
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ 18:25
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Игры
Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn
В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат вчера в 06:05
Экономика
Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов
Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM 20:33
Экономика
Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 на 8,58 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 8,576 млрд рублей.
ТАСС вчера в 09:51
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала
ФАН вчера в 02:42
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Здоровье
Опасность бессимптомных носителей коронавируса COVID-19 доказана
Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказали американские ученые.
Shraibikus News 11:46