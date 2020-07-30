Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известиявчера в 17:02

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20
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Общество

Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил о том, что заразился коронавирусом.
Интерфакс 04:33
Происшествия

Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии

RT на русском 04:28
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Кино

Галадриэль, Элронд и Саурон вернутся в новом сериале по «Властелину колец»

Киноафиша России 03:59
Происшествия

В Крыму восемь человек погибли в ДТП с автобусом, ехавшим с Кубани

Сегодня, 31 июля, около 6 часов 40 минут в Белогорском районе на автодороге «Таврида», возле села Русаковка, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Краснодара в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом».
Прибой 03:01
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Происшествия

На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах

РБК 04:05
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Общество

В США заявили о возможном лишении доллара статуса мировой валюты

Аналитики авторитетного банка Соединенных Штатов Goldman Sachs заявили, что доллар рискует потерять статус мировой резервной валюты.
Live24 04:10
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Экономика

Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
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Футбол

Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru вчера в 15:28
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

РБК вчера в 16:05
118
Политика

Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

Только, кажется, никто в Белоруссии в этот сценарий не поверил — в тот же день граждане собрались на самый массовый оппозиционный митинг.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
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Футбол

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино

На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Политика

Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора

Сегодня, 31 июля, в Избирательной комиссии Пермского края прошло заседание рабочей группы по проверке подписей в поддержку кандидатов на выборы губернатора Пермского края.
Business Class (Пермь) 04:22
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
259
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
78
Здоровье

РЖД и Ивановская область договорились о развитии здравоохранения

ОАО «РЖД» и правительство Ивановской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере здравоохранения.
АК&М вчера в 11:39
3
Футбол

«Барселона» предложила контакт нападающему «Челси» Виллиану

"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 02:40
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
72
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
132
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
1,4K
Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
20
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
11
Киберспорт

MechWarrior 5 первой получила поддержку модификаций в Epic Games Store

Игромания.ру 04:21
Общество

Режим повышенной готовности в Заполярье продлили до 1 сентября

В Мурманской области режим повышенной готовности сохранится до 1 сентября.
Северпост 04:25
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
33
Происшествия

В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации

В Оренбурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на председателя комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрия Цветкова.
Российская газета 04:07
10
Как работают Яндекс.Новости?
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