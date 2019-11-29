Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
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Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров
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Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Транспорт
Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД
Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
Общество
Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря
В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
Политика
Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
Напомним, что Накасоне находился на посту главы правительства Японии рекордные 1806 дней с 1982 по 1987 год.
Футбол
Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии
Напомним, «Ливерпуль» под руководством Клоппа в выиграл Лигу чемпионов-2018/19, при Гвардиоле «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Общество
В России ввели новые льготы для жителей села
Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передает РИА Новости.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Политика
В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа
Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Армия и оружие
РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы, заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Шоу-бизнес
Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером
Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Политика
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Армия и оружие
Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие
Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие.
Единоборства
Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым
Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
Происшествия
Около 40 человек в Карелии подхватили неизвестную инфекцию
Сегодня сюда с подозрением на острую кишечную инфекцию госпитализированы 9 студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, проживающих в общежитии.
Политика
Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.