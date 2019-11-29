Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
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Как законы декабря изменят жизнь россиян

Мой Брянсквчера в 07:41

Метка товаров, сим-карты и лекарства. Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

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Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

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Жизнь россиян изменится в первых числах декабря

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В декабре жителей Чуваши ждут новые законы

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Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное времявчера в 04:00
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В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Журналистская правда вчера в 06:07
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Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

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Автоновости дня 27 ноября в 07:01
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Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

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РИА Новости вчера в 18:11
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
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Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
РБК вчера в 22:07
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
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Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Напомним, что Накасоне находился на посту главы правительства Японии рекордные 1806 дней с 1982 по 1987 год.
REGNUM вчера в 23:19
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Напомним, «Ливерпуль» под руководством Клоппа в выиграл Лигу чемпионов-2018/19, при Гвардиоле «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.
Sport24.ru вчера в 20:44
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Общество

В России ввели новые льготы для жителей села

Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Агробук вчера в 22:32
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передает РИА Новости.
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Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
Политика

В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Взгляд.ру вчера в 23:44
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
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Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет

Вечерний курьер вчера в 12:13
Армия и оружие

РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы, заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
РИА Новости вчера в 22:10
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
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«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
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В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
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Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

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Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
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Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым

Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
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Происшествия

Около 40 человек в Карелии подхватили неизвестную инфекцию

Сегодня сюда с подозрением на острую кишечную инфекцию госпитализированы 9 студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, проживающих в общежитии.
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Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

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