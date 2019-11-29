Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
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Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров
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Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Политика
Рейтинг Зеленского ускоряет падение
На падении рейтинга Зеленского сказалось тяжёлое социально-экономическое положение широких масс украинцев.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Экономика
Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
Общество
Завершено строительство моста в Китай через Амур
Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Недвижимость
Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге
В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Общество
Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря
В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
Наука
В США испытали новое лекарство от старения кожи
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Здоровье
Восемь сотрудниц американской больницы забеременели одновременно
Футбол
Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА
Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Гаджеты
Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Общество
В России ввели новые льготы для жителей села
Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Единоборства
Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым
Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
Футбол