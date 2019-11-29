Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
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Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС00:00

Жизнь россиян изменится в первых числах декабря

Kazanfirst.ruвчера в 06:33

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Мой Брянсквчера в 07:41

Метка товаров, сим-карты и лекарства. Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Life.ruвчера в 23:30

В декабре жителей Чуваши ждут новые законы

PRO Город Чебоксарывчера в 05:04

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное времявчера в 04:00
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Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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МК-Спорт вчера в 11:09
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Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС

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REGNUM вчера в 21:35
Общество

Завершено строительство моста в Китай через Амур

Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
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Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
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Газета.Ru вчера в 12:55
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

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В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

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Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
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В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
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Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
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Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
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Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
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В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
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В России ввели новые льготы для жителей села

Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Агробук вчера в 22:32
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Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым

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Дзюба сравнил матч со «Спартаком» с войной

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