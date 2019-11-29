ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

Политика Россия и Украина обсудили транзит газа Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.

Политика Рейтинг Зеленского ускоряет падение На падении рейтинга Зеленского сказалось тяжёлое социально-экономическое положение широких масс украинцев.

Футбол Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.

Общество Завершено строительство моста в Китай через Амур Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.

Недвижимость Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

Шоу-бизнес Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Общество В России ввели новые льготы для жителей села Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.