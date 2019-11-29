Общество

BFM.ruBFM.ruМаркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию. Кроме этого, с сентября проходит эксперимент по маркировке велосипедов.
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Что изменится в жизни граждан России в декабре

REGNUM01:08

Что ждет россиян в декабре 2019 года

Коммерсантъ03:00

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

Московский Комсомолец02:38

Что изменится в жизни россиян с декабря

Национальная служба новостей03:37

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС00:00

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01

Стало известно, какие законы вступят в силу с декабря

Деловое.ТВвчера в 06:41
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Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости 05:57
Происшествия

В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды

Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
РБК 07:10
Происшествия

На Лондонском мосту открыли стрельбу

Движение в центре британской столицы парализовано из-за стрельбы на Лондонском мосту.
Lenta.ru 09:27
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

В России отреагировали на срыв Украиной выступления депутата в ООН

Накануне представители Киева сорвали выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств.
РИА Новости 08:50
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Энергетика

«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru 08:33
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
МР7.ру 08:39
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Транспорт

Сергей Собянин открыл движение по уникальному балочному мосту в СЗАО

Сергей Собянин 29 ноября дал старт движению по новому балочному мосту в в Северо-Западном округе столицы.
Комсомольская правда 08:57
Политика

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы.
ТАСС 05:43
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
Политика

Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов

Согласно докладу Международной организации по миграции, Россия занимает второе место в Европе Германии по числу мигрантов.
Комсомольская правда 08:44
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» войдет в состав Черноморского флота

Малый ракетный корабль "Ингушетия" будет принят в состав Черноморского флота (ЧФ) РФ в конце декабря 2019 года, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
РИА Новости вчера в 22:36
Общество

Раскрыта сумма штрафа нарушителям закона о домашнем насилии

В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи.
Lenta.ru 08:59
Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
ПолитРоссия 03:13
Происшествия

Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании

Телеканал 360° 27 ноября в 08:00
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Общество

Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards

Rambler News Service 03:37
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Пристававший к пятикласснице в Сыктывкаре педофил беспрепятственно проник в школу, перед этим поговорив с охранником.
Вести.Ru 08:03
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения

Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Woman.ru 01:05
Авто

Новый запрет появился для инспекторов ГИБДД

По данным Primpres, Владимир Путин подписал новый указ, который запрещает инспекторам ГИБДД снимать регистрационные знаки с автомобилей водителей-нарушителей.
SpeedMe вчера в 22:02
Политика

Эрдоган предложил Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
РИА Новости 08:30
Гаджеты

Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор-обогреватель для зимы

Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
Актуальные Новости 00:20
Политика

Китай заявил о поддержке США преступных сил в Гонконге

Министерство иностранных дел Китая заявило, что США открыто поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР.
iReactor вчера в 03:42
Общество

Преподавателей могут обязать проходить психиатрическое обследование

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает преподавателей проходить психиатрическое обследования раз в пять лет.
News.ru вчера в 13:26
Общество

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке софта РФ на гаджеты

Вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли, а также приведёт к монополизации в сфере разработки российского ПО, — цитируют «Ведомости» это письмо.
News.ru 09:19
Футбол

Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Петербургский дневник 06:52
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