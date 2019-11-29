С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию. Кроме этого, с сентября проходит эксперимент по маркировке велосипедов.

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

Политика Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от МКС Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы.

Общество В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.

Авто Новый запрет появился для инспекторов ГИБДД По данным Primpres, Владимир Путин подписал новый указ, который запрещает инспекторам ГИБДД снимать регистрационные знаки с автомобилей водителей-нарушителей.

Политика Эрдоган предложил Макрону проверить мозг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.