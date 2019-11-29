Общество
BFM.ruМаркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию. Кроме этого, с сентября проходит эксперимент по маркировке велосипедов.
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Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
Происшествия
На Лондонском мосту открыли стрельбу
Движение в центре британской столицы парализовано из-за стрельбы на Лондонском мосту.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
В России отреагировали на срыв Украиной выступления депутата в ООН
Накануне представители Киева сорвали выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Энергетика
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Транспорт
Сергей Собянин открыл движение по уникальному балочному мосту в СЗАО
Сергей Собянин 29 ноября дал старт движению по новому балочному мосту в в Северо-Западном округе столицы.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Политика
Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов
Согласно докладу Международной организации по миграции, Россия занимает второе место в Европе Германии по числу мигрантов.
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» войдет в состав Черноморского флота
Малый ракетный корабль "Ингушетия" будет принят в состав Черноморского флота (ЧФ) РФ в конце декабря 2019 года, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Общество
Раскрыта сумма штрафа нарушителям закона о домашнем насилии
В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи.
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
Происшествия
Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Общество
Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards
Происшествия
Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео
Пристававший к пятикласснице в Сыктывкаре педофил беспрепятственно проник в школу, перед этим поговорив с охранником.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Авто
Новый запрет появился для инспекторов ГИБДД
По данным Primpres, Владимир Путин подписал новый указ, который запрещает инспекторам ГИБДД снимать регистрационные знаки с автомобилей водителей-нарушителей.
Политика
Эрдоган предложил Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор-обогреватель для зимы
Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
Политика
Китай заявил о поддержке США преступных сил в Гонконге
Министерство иностранных дел Китая заявило, что США открыто поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР.
Общество
Преподавателей могут обязать проходить психиатрическое обследование
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает преподавателей проходить психиатрическое обследования раз в пять лет.
Общество
Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке софта РФ на гаджеты
Вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли, а также приведёт к монополизации в сфере разработки российского ПО, — цитируют «Ведомости» это письмо.
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.