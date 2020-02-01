Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС30 января в 03:13

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

RT на русском00:26

Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля

РИА Новости00:00

Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

РБК01:02

Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года

ФедералПресс29 января в 08:10

Как изменится жизнь кировчан с 1 февраля 2020 года

Gorodkirov.ru29 января в 05:45

Изменения, которые ждут россиян в феврале 2020 года

Горобзор.ру29 января в 02:00
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Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Кино

Netflix опубликовал фильм «Неогранённые драгоценности» с Адамом Сэндлером

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма «Неогранённые драгоценности» братьев Джона и Бенни Сафди.
News.ru вчера в 09:47
Общество

Учительскую в школе Красноярского края перенесли в туалет

НТВ 04:36
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Вести.Ru 04:46
Транспорт

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 февраля 2020 года в Москве подорожал проезд в общественном транспорте.
Вести.Ru вчера в 20:13
Общество

Собчак призналась, что давно больна коронавирусом

Слово и Дело вчера в 15:48
Политика

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран.
Известия вчера в 17:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Известия 30 января в 17:46
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 29 января в 09:30
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Футбол

Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетико» в чемпионате Испании

ГЛАС.RU 03:40
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.
РБК 03:49
Баскетбол

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первый матч после гибели Брайанта

"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА.
Вести.Ru 03:43
Здоровье

ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в РФ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обращения граждан по поводу роста цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:20
Здоровье

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Телеканал ОТВ вчера в 03:18
Политика

Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 11:26
Футбол

«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч

Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Газета.Ru 05:17
Гаджеты

Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2

Ferra 30 января в 03:16
Наука

Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Ридус вчера в 12:32
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

ФАН вчера в 23:57
Футбол

ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов»

17-летний центральный защитник подписал с армейским клубом контракт на 3,5 года. Котин является защитником юношеской сборной России.
ProstoProSport вчера в 14:46
Политика

ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России

«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.
РБК 02:50
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру вчера в 13:13
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
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