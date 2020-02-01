Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года
ФедералПресс29 января в 08:10
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Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Кино
Netflix опубликовал фильм «Неогранённые драгоценности» с Адамом Сэндлером
На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма «Неогранённые драгоценности» братьев Джона и Бенни Сафди.
Транспорт
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
С 1 февраля 2020 года в Москве подорожал проезд в общественном транспорте.
Общество
Собчак призналась, что давно больна коронавирусом
Политика
США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину
В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.
Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первый матч после гибели Брайанта
"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА.
Здоровье
ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в РФ
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обращения граждан по поводу роста цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, сообщает ТАСС.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Футбол
«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч
Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Гаджеты
Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2
Наука
Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Кино
Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
Футбол
ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов»
17-летний центральный защитник подписал с армейским клубом контракт на 3,5 года. Котин является защитником юношеской сборной России.
Политика
ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России
«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.