ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.

Общество Падение метеорита на Урале попало на видео Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.

Общество Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Происшествия В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.

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Общество Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.

Футбол ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов» 17-летний центральный защитник подписал с армейским клубом контракт на 3,5 года. Котин является защитником юношеской сборной России.

Политика ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России «Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.