Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Составлен список изменений льгот россиян и улучшений по программе «Дальневосточный гектар»
Народные новости29 января в 06:09
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Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Кино
Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»
В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Происшествия
В Москве произошел пожар в банном комплексе
Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля.
Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Происшествия
Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Единоборства
В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Общество
Минтранс призвал россиян не летать в Китай без крайней необходимости
В Министерстве транспорта РФ «настоятельно рекомендуют» не совершать полеты из России в КНР без крайней необходимости.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Общество
Сомнолог дал советы об улучшении качества сна
Общество
Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
Общество
Цукерберг пообещал разозлить многих новым подходом Facebook к контенту
Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Культура
Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности
Общество
В России появились первые заболевшие коронавирусом
В России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.
Общество
Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.