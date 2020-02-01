Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

RT на русском00:26

Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля

РИА Новости00:00

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС30 января в 03:13

Льготы и выплаты, регистрация мобильных, новые цены на транспорт. Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Life.ruвчера в 16:40

Составлен список изменений льгот россиян и улучшений по программе «Дальневосточный гектар»

Народные новости29 января в 06:09

Как изменится жизнь кировчан с 1 февраля 2020 года

Gorodkirov.ru29 января в 05:45

Что изменится в жизни приморцев с 1 февраля?

АиФ Владивосток28 января в 20:38
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Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Кино

Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Москве произошел пожар в банном комплексе

Газета.Ru 05:22
Финансы

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля.
Взгляд.ру вчера в 02:08
Футбол

Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре

Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
RT на русском 05:43
Политика

Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Профиль 29 января в 12:32
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
НТВ 05:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Происшествия

Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
РБК 06:41
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:53
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Единоборства

В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Известия 05:09
Общество

Минтранс призвал россиян не летать в Китай без крайней необходимости

В Министерстве транспорта РФ «настоятельно рекомендуют» не совершать полеты из России в КНР без крайней необходимости.
ФедералПресс 05:41
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Общество

Сомнолог дал советы об улучшении качества сна

Известия вчера в 20:22
Общество

Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
РЕН ТВ 01:57
Общество

Цукерберг пообещал разозлить многих новым подходом Facebook к контенту

Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных.
РБК 03:33
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Культура

Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности

Rusturkey.com 28 января в 23:10
Общество

В России появились первые заболевшие коронавирусом

В России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.
Рамблер вчера в 07:43
Общество

Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке

Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
РИА Новости 06:47
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
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