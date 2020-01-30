Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Как изменится жизнь кировчан с 1 февраля 2020 года

Gorodkirov.ru29 января в 05:45

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолец30 января в 12:51

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС30 января в 03:13

Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года

ФедералПресс29 января в 08:10

Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъвчера в 03:05

Изменения, которые ждут россиян в феврале 2020 года

Горобзор.ру29 января в 02:00

Что изменится для жителей Хакасии с 1 февраля

ИА Хакасия28 января в 16:14
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену через 25 лет

StarHit.ru вчера в 17:00
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Футбол

«Герта» в дебютном матче Пентека не проиграла «Шальке»

«Герта» на своем поле принимала «Шальке» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ вчера в 16:26
Политика

Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Национальная служба новостей 30 января в 10:52
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК вчера в 14:05
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян объявила о своей беременности

Гуру макияжа сообщила о своей беременности, показав фотографию с округлившимся животом.
Bimru.ru 00:35
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Футбол

Экспресс на футбол от 29.01.2020

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 29 января в 00:30
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами

На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Bimru.ru вчера в 08:26
Общество

В Китае посчитали процент смертности от коронавируса

Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, достигла в Китае 2,5%. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Известия вчера в 23:33
Космос

«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»

ТАСС вчера в 01:38
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Армия и оружие

Пентагон назвал число пострадавших при обстреле баз США в Ираке

Русская Планета 29 января в 00:27
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 02:33
Футбол

В Европе закрывается зимнее трансферное окно

Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.
BFM.ru вчера в 03:29
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Общество

С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %

С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Business Class (Пермь) 30 января в 03:55
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Футбол

«Рубин» пополнился защитником «Браги» Пабло Сантосом

Вести.Ru 30 января в 23:35
Технологии

В Android Auto добавили долгожданную функцию

В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.
Профиль вчера в 07:52
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«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом Кучерова

REGNUM 00:43
Общество

Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
РИА Новости вчера в 10:07
Армия и оружие

Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара «достать» турецкие корабли

Российская газета 30 января в 06:05
Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Известия вчера в 23:58
Авто

Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Car.ru 30 января в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
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