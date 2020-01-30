Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец30 января в 12:51
Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года
ФедералПресс29 января в 08:10
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену через 25 лет
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Футбол
«Герта» в дебютном матче Пентека не проиграла «Шальке»
«Герта» на своем поле принимала «Шальке» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Политика
Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян объявила о своей беременности
Гуру макияжа сообщила о своей беременности, показав фотографию с округлившимся животом.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Футбол
Экспресс на футбол от 29.01.2020
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Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Общество
В Китае посчитали процент смертности от коронавируса
Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, достигла в Китае 2,5%. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших при обстреле баз США в Ираке
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %
С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Футбол
«Рубин» пополнился защитником «Браги» Пабло Сантосом
Технологии
В Android Auto добавили долгожданную функцию
В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.
Общество
Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи
Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
Армия и оружие
Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара «достать» турецкие корабли
Происшествия
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.