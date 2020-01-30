Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Льготы и выплаты, регистрация мобильных, новые цены на транспорт. Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Life.ru16:40

Изменения, которые ждут россиян в феврале 2020 года

Горобзор.ру29 января в 02:00

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолецвчера в 12:51

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года

ФедералПресс29 января в 08:10

Как изменится жизнь кировчан с 1 февраля 2020 года

Gorodkirov.ru29 января в 05:45

Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъ03:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Армия и оружие

США засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки

Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
РБК 20:07
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 21:02
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Культура

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова.
Lenta.ru 21:27
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Происшествия

В Японии потерпел крушение полицейский вертолет

В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.
Российская газета 20:38
Технологии

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году.
Вести.Ru вчера в 10:57
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Политика

Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Lenta.ru 05:04
Здоровье

Кыргызстан запретил вывоз за рубеж медицинских масок

С территории Кыргызстана запрещен вывоз медицинских масок до стабилизации ситуации в мире с распространением коронавируса 2019-nCoV.
News-Asia 02:11
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Экономика

Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Секрет фирмы 04:29
Кино

Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане.
Газета.Ru вчера в 15:30
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Происшествия

Андрей Малахов завершил съемки «сенсационного расследования» в Хибинах

ТВ-21 вчера в 05:57
Космос

Больше половины космического корабля «Арго» будет сделано в Воронеже

Одним из приоритетных проектов станет, как раз, создание компонентов для космического челнока «Арго».
Блокнот Воронеж вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU вчера в 02:51
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Космос

Грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.
News.ru 10:18
Общество

В Россию из-за коронавируса перестали поставлять смартфоны из Китая

Решение об остановке поставок связано с тем, что китайские предприятия находятся на каникулах из-за эпидемии коронавируса.
Инвест-Форсайт 07:49
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 29 января в 09:30
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую невестку с детьми из квартиры

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
Инфо24 вчера в 13:57
Здоровье

Онколог назвал доступные способы защиты от рака

Российский врач-онколог Алексей Мокроносов перечислил несложные способы защиты от появления злокачественной опухоли, которые доступны каждому.
Московский Комсомолец 08:57
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное