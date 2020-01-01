Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Общество
Россия прекратила авиасообщение с Китаем
Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса
Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Политика
Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию
«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется», — подчеркнул Песков.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Общество
Еще один отчет в ПФР утвержден – форма СЗВ-ТД
Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п утверждены форма СЗВ-ТД, порядок заполнения и электронный формат.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России
Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
Шоу-бизнес
Дворецкий опубликовал трогательное письмо принцессы Дианы сыновьям
Дворецкий принцессы Дианы опубликовал в Instagram ее трогательное письмо к сыновьям.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Футбол
«Локомотив» отправился на турнир в Катар
«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
Политика
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обратилась за помощью к Путину
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Гороскоп на февраль: кому навредит ретроградный Меркурий
Гороскоп на февраль: кому навредит ретроградный Меркурий Февраль пройдет под знаком ретроградного Меркурия.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Хоккей
Хет-трик Кугрышева принес «Салавату» победу над «Адмиралом»
«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 6:3. Хет-триком в составе уфимцев отметился Дмитрий Кугрышев, дубль на счету Ильи Крикунова.
Политика
В МИД Польши намерены требовать от России военные репарации
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский рассказал о праве Польши на денежные выплаты от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, сообщают РИА Новости.
Здоровье
Школы в Самарской области закрывают на недельный карантин
Недельный карантин объявлен во всех школах Самарской области. Об этом 31 января сообщает ГТРК «Самара».
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Авто
Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае
В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.