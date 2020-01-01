Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъ03:05

Что изменится в жизни липчан с 1 февраля

LipetskMedia.ruвчера в 05:07

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

Piter.tvвчера в 06:23

Названы главные изменения в жизни россиян с февраля 2020 года

Актуальные Новостивчера в 08:10

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Что изменится в жизни челнинцев в феврале

Газета Единствовчера в 03:07

Что изменится в жизни с февраля

МИГ-ТВ29 января в 23:42
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Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС вчера в 05:19
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Политика

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 05:15
Общество

Россия прекратила авиасообщение с Китаем

Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.
Новости Казани 116.ru 07:53
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса

Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Коммерсантъ 08:15
Теннис

Тим обыграл Зверева и встретится с Джоковичем в финале Australian Open

Матч ТВ 07:37
Политика

Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию

«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется», — подчеркнул Песков.
Lenta.ru 05:01
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Общество

Еще один отчет в ПФР утвержден – форма СЗВ-ТД

Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п утверждены форма СЗВ-ТД, порядок заполнения и электронный формат.
Бухгалтерия.ру вчера в 01:00
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru вчера в 23:09
Общество

Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России

Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вечерняя Москва 08:00
Политика

Мишустин и Пашинян сделали селфи на встрече в Алма-Ате

REGNUM 07:26
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
РБК вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Дворецкий опубликовал трогательное письмо принцессы Дианы сыновьям

Дворецкий принцессы Дианы опубликовал в Instagram ее трогательное письмо к сыновьям.
МИР 24 вчера в 20:53
Общество

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
RT на русском 07:23
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Футбол

«Локомотив» отправился на турнир в Катар

«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
Матч ТВ 03:10
Политика

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обратилась за помощью к Путину

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину.
Московский Комсомолец 06:12
Политика

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:49
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Общество

Гороскоп на февраль: кому навредит ретроградный Меркурий

Гороскоп на февраль: кому навредит ретроградный Меркурий Февраль пройдет под знаком ретроградного Меркурия.
Экспресс газета 09:04
Политика

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru 07:28
Хоккей

Хет-трик Кугрышева принес «Салавату» победу над «Адмиралом»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 6:3. Хет-триком в составе уфимцев отметился Дмитрий Кугрышев, дубль на счету Ильи Крикунова.
Спорт-Экспресс 06:56
Политика

В МИД Польши намерены требовать от России военные репарации

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский рассказал о праве Польши на денежные выплаты от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, сообщают РИА Новости.
Псковское агентство информации 08:54
Здоровье

Школы в Самарской области закрывают на недельный карантин

Недельный карантин объявлен во всех школах Самарской области. Об этом 31 января сообщает ГТРК «Самара».
REGNUM 07:45
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Авто

Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Faktom 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
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