Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Что изменится в жизни липчан с 1 февраля

LipetskMedia.ruвчера в 05:07

Названы главные изменения в жизни россиян с февраля 2020 года

Актуальные Новостивчера в 08:10

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

Piter.tvвчера в 06:23

Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъ03:05

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Что изменится в жизни челнинцев в феврале

Газета Единствовчера в 03:07

Что изменится в жизни с февраля

МИГ-ТВ29 января в 23:42
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Здоровье

Госпитализированы родственники зараженных коронавирусом в России

По последним данным, от вируса в мире погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. Еще 171 пациент полностью излечился.
Lenta.ru 09:59
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова выложила фото в купальнике

43-летняя телеведущая Дана Борисова поделилась архивным фото в купальнике, которое было сделано во время отдыха в начале января этого года.
Газета Metro вчера в 05:48
Авто

Кроссовер Skoda Karoq подешевел до начала продаж

По информации дилеров, переднеприводный Karoq 1.4 TSI с богатым оснащением легко потянет на 1,9 млн рублей.
Авторевю 06:18
Происшествия

Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего

При обрушении спортивно-концертного комплекса в Петербурге погиб рабочий.
Российская газета 09:41
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия 09:50
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Футбол

Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Чемпионат 10:03
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Шоу-бизнес

Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым

Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Газета.Ru 02:33
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Общество

Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

RT на русском 10:10
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
Путешествия

Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд

Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Live24 04:26
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru вчера в 08:15
Здоровье

От коронавируса защитит чайная ложка чеснока

Соловей.Инфо вчера в 02:48
Футбол

«Крылья Советов» подписали защитника из Алжира

Защитник сборной Алжира по футболу Мехди Зеффан стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.
Реальное время 03:31
Здоровье

В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек

Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
News.ru 10:28
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указаны три препарата.
Пенза-Пресс вчера в 05:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Телеканал Санкт-Петербург 03:39
Космос

В России может появиться большая программа по исследованию Венеры

По словам учёного, предполагается, что программа будет включать в себя миссию "Венера-Д", как первый этап исследований, за которым последуют и другие миссии.
Интерфакс - Россия 08:26
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В Москве и Санкт-Петербурге, как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего угоняют автомобили Hyundai – они оказались самыми популярными, обойдя по числу хищений Toyota, Lexus и KIA.
Автоновости дня 04:55
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Российская газета 04:57
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