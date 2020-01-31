Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Здоровье
Госпитализированы родственники зараженных коронавирусом в России
По последним данным, от вируса в мире погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. Еще 171 пациент полностью излечился.
Общество
В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса
Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова выложила фото в купальнике
43-летняя телеведущая Дана Борисова поделилась архивным фото в купальнике, которое было сделано во время отдыха в начале января этого года.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq подешевел до начала продаж
По информации дилеров, переднеприводный Karoq 1.4 TSI с богатым оснащением легко потянет на 1,9 млн рублей.
Происшествия
Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего
При обрушении спортивно-концертного комплекса в Петербурге погиб рабочий.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Футбол
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым
Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Путешествия
Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд
Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Здоровье
От коронавируса защитит чайная ложка чеснока
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника из Алжира
Защитник сборной Алжира по футболу Мехди Зеффан стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.
Здоровье
В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек
Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указаны три препарата.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Космос
В России может появиться большая программа по исследованию Венеры
По словам учёного, предполагается, что программа будет включать в себя миссию "Венера-Д", как первый этап исследований, за которым последуют и другие миссии.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В Москве и Санкт-Петербурге, как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего угоняют автомобили Hyundai – они оказались самыми популярными, обойдя по числу хищений Toyota, Lexus и KIA.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.