Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Спорт
Крупную сеть распространения допинга накрыли в Испании
Полиция в Испании задержала организаторов международной сети распространения допинга.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Политика
В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России
С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Политика
Политолог заявил о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян
Политолог Андрей Кошкин прокомментировал отказ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, похищенных и удерживаемых Триполи.
Футбол
Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»
Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Политика
Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Президент России Владимир Путин сыронизировал насчет призыва министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым
Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Здоровье
Во всех школах Самарской области объявлен недельный карантин
С 3 по 8 февраля 2020 года минобрнауки Самарской области совместно с региональным минздравом вводят карантин во всех общеобразовательных организациях области.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по Крыму и Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения своих обязательств несколькими странами — членами СЕ, включая Россию.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
МИД Болгарии прокомментировал осквернение памятника советскому солдату
В Министерстве иностранных дел Болгарии прокомментировали осквернение памятника «Алёша» на холме Бунарджик, который был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
Политика
Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине
Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Хоккей
Ковальчук привел «Монреаль» к победе
Футбол