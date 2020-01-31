Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Что изменится в жизни липчан с 1 февраля

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Магнитогорский металл12:00
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По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
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В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Спорт

Крупную сеть распространения допинга накрыли в Испании

Полиция в Испании задержала организаторов международной сети распространения допинга.
ФедералПресс 01:22
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
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Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.
Эхо Москвы 07:05
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Политика

В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

РИА Новости 13:29
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Политолог заявил о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал отказ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, похищенных и удерживаемых Триполи.
РЕН ТВ 12:23
Футбол

Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
РИА Новости 12:00
Здоровье

Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи

Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Вечерний курьер вчера в 08:54
Политика

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Президент России Владимир Путин сыронизировал насчет призыва министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Газета.Ru вчера в 13:33
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
RT на русском 11:15
Здоровье

Во всех школах Самарской области объявлен недельный карантин

С 3 по 8 февраля 2020 года минобрнауки Самарской области совместно с региональным минздравом вводят карантин во всех общеобразовательных организациях области.
Коммерсантъ Самара 10:10
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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по Крыму и Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения своих обязательств несколькими странами — членами СЕ, включая Россию.
RT на русском 08:12
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 02:58
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Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство

Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
WomanHit.ru 09:51
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Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 12:27
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МИД Болгарии прокомментировал осквернение памятника советскому солдату

В Министерстве иностранных дел Болгарии прокомментировали осквернение памятника «Алёша» на холме Бунарджик, который был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.
RT на русском 03:10
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Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия

Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
Дождь 11:48
Политика

Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
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Ковальчук привел «Монреаль» к победе

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