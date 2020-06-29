ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.

Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года

Общество Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.

Политика Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. 256

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей. 404

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 392

Футбол Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера сборной России по футболу, рассказал, кого он считает лучшим вратарем в сборной, не считая Игоря Акинфеева.

Общество Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре. 7

Общество Сроки сертификации самолёта МС-21 отложены на год Сроки сертификации российского самолёта МС-21, который собирают на авиазаводе в Иркутске, перенесена с 2020-2021 года на 2021-2022 годы, сообщил 29 июня в интервью газете «Ведомости» глава Минпромторга Денис Мантуров. 3

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 456

Спорт Нормы развития корпоративного спорта появятся в законодательстве В российском законодательстве предлагают закрепить понятия корпоративного и любительского спорта, и урегулировать вопросы деятельности общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

Общество Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19. 1,3K

Экономика Капдисконт: в ГД хотят отменить плату за ремонт аварийных домов Для остальных аварийных многоэтажек планируется снизить плату на 20–50%, рассказали «Известиям» в комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ.