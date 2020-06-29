Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с июля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
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Стало известно, как новые законы изменят жизнь россиян с июля

Kazanfirst.ru26 июня в 19:17

С граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков

Российская газета11:53

Что изменится в российском законодательстве с июля

Суть событий04:56

Россиянам рассказали об изменениях, которые стартуют с 1 июля в рамках новых законов

Народные новости27 июня в 05:24

Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года

ТАСС17:01

Стало известно, как новые законы изменят жизнь россиян с 1 июля

ФАН26 июня в 17:39

Как новые законы изменят жизнь россиян

ИА Хакасия26 июня в 17:15
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Хоккей

Хоккеист Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

РИАМО 09:58
2
Общество

Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса

Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Общество

В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
6
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
404
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
392
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
2,2K
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
3
Футбол

Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера сборной России по футболу, рассказал, кого он считает лучшим вратарем в сборной, не считая Игоря Акинфеева.
CT news 06:46
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
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Общество

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
7
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ 02:55
1,7K
Общество

Сроки сертификации самолёта МС-21 отложены на год

Сроки сертификации российского самолёта МС-21, который собирают на авиазаводе в Иркутске, перенесена с 2020-2021 года на 2021-2022 годы, сообщил 29 июня в интервью газете «Ведомости» глава Минпромторга Денис Мантуров.
ИрСити 20:23
3
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 11:34
1
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
7
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
176
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
456
Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com 10:32
34
Армия и оружие

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
60
Общество

Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат

Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
3
Наука

Ученые рассказали о «нашествии» бобров на Арктику

Газета.Ru 20:08
1
Спорт

Нормы развития корпоративного спорта появятся в законодательстве

В российском законодательстве предлагают закрепить понятия корпоративного и любительского спорта, и урегулировать вопросы деятельности общероссийских физкультурно-спортивных обществ.
Парламентская газета 18:12
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
4
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
1,3K
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
16K
Футбол

«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
ТАСС Спорт 17:58
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
247
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru 10:23
99
Экономика

Капдисконт: в ГД хотят отменить плату за ремонт аварийных домов

Для остальных аварийных многоэтажек планируется снизить плату на 20–50%, рассказали «Известиям» в комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ.
Известия 17:01
Космос

Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте

Второй контур будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который соединен с холодильником-излучателем трубопроводом Автономная энергетическая установка будет производить необходимую для функционирования лунной базы энергию во время лунного дня, а ее избыток будет накапливаться для работы во время лунной ночи, передает ТАСС.
Вести.Ru 20:20
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