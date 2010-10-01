Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года

Политика Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 5

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 2

Происшествия В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий Курск, 30 мая 2020, 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России. 13

Здоровье Выявлена новая группа риска по коронавирусу В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди. 186

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 484

Космос Экипаж Crew Dragon перешел на МКС Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию. 1,9K

Футбол Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Общество В Пензенской области продлен режим повышенной готовности Вечером 31 мая 2020 года в оперативном штабе рассказали о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до воскресенья, 14 июня, включительно. 58

Политика В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. 20

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 34

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,6K

Общество Вильфанд рассказал о погоде в России в июне Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС. 379

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 179

Общество В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре. 24

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 148

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 1,1K

Общество НХЛ поддержала протестующих против расизма в США НХЛ поддержала тех, кто борется за расово справедливое общество, а также выступила против поддерживающих расизм, ненависть, насилие и фанатизм.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 5