Общество
ТолкБольше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года
Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
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Выплаты семьям с детьми и рост тарифов ЖКХ: как изменится жизнь россиян с первого июня
Pro Город Сарансквчера в 02:00
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Транспорт
В трамваях и троллейбусах Саратова вводят оплату проезда при входе
Четвертая Власть 01:21
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий
Курск, 30 мая 2020, 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России.
REGNUM 30 мая в 09:59
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Политика
Попов назвал «уродами» Human Rights Watch за отношение к России
Евгений Попов в своем Telegram-канале назвал «уродами» Human Rights Watch.
Дни24 01:04
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Вечером 31 мая 2020 года в оперативном штабе рассказали о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до воскресенья, 14 июня, включительно.
Пензенская правда вчера в 10:49
Политика
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru 30 мая в 16:28
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
Общество
НХЛ поддержала протестующих против расизма в США
НХЛ поддержала тех, кто борется за расово справедливое общество, а также выступила против поддерживающих расизм, ненависть, насилие и фанатизм.
Metaratings 02:17
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:24
Армия и оружие
ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:10
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 30 мая в 03:42
Общество
В Прикамье 435 тыс. семей с детьми получат по 10 тыс. рублей
Напомним, единовременная выплата 10 тыс. рублей семьям с детьми стала федеральной мерой поддержки в неблагоприятных эпидусловиях.
REGNUM 00:49
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости вчера в 20:08
Экономика
En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд рублей
"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ вчера в 20:01
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59