Общество
КоммерсантъЧто ждет россиян в июне 2020 года
С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Политика
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Дни24 01:04
Общество
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
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Президент России объявил 24 июня нерабочим днем
В этом году 24 июня в России состоится Парад Победы. Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Inc-news.ru 30 мая в 14:41
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Общество
НХЛ выступила в поддержку протестующих против расизма
Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.
ProstoProSport вчера в 23:41
Общество
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Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
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REGNUM 00:18
Общество
Россиян ждет уголовная ответственность за неполную уплату алиментов
По документу, неполная уплата алиментов станет наказуемой так же, как и невыплата алиментов.
ФедералПресс 01:35
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев
Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
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Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Происшествия
Дочь мэра Нью-Йорка задержана на акции протеста
News.ru вчера в 23:23
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Общество
Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»
Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 30 мая в 04:10
Финансы
Курсы валют на сегодня, 1 июня 2020 года
Курсы валют сегодня 01.06.2020 Центробанк РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 01.06.2020 установленный Центробанком установлен на уровне 70.75 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:26
Общество
Российские семьи с 1 июня начнут получать выплаты на детей
Ежемесячные полагаются на детей от трех до семи лет, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума.
Первый канал 02:18
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым
Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10